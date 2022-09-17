讓超模Gisele心甘情願來相挺 IWC新表貓匿藏這太暖心

名人、明星因為其特別的魅力與觀點，身上的配件總讓人格外留意。超模吉賽兒Gisele近日為瑞士鐘表品牌IWC配戴了新款Portofino計時腕表39毫米，雖然Gisele的另一半、超級運動明星布雷迪（Tom Brady）原本就是IWC品牌代言人，但能讓Gisele拍攝形象廣告，這系列Portofino表款其實大有來頭，關鍵就在表帶裡格外「暖心」。

Portofino系列的由來源自瑞士一處小型海港，港邊風光明媚、因此吸引了不少歐洲遊客來此度假，並聚集不少精品品牌專賣店於此。系列最早問世於1984年，近代的Portofino又以柳葉形指針、明快的設計風格、計時碼表或長動能為特色，簡潔而雋永。近日IWC則推出新款的Portofino腕表，34毫米具備日夜顯示功能、37毫米具備月相顯示，以及39毫米為計時碼表，其中37與39毫米並使用品牌自製機芯，具備專業收藏話題。