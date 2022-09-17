創造永無止境的花朵香 Acqua di Parma推無限木蘭新香

嗅覺，是可以層層堆疊出的永無止境感的，義大利香氛品牌Acqua di Parma的格調系列，推出全新香水「無限木蘭」，展現出無盡新穎的香氛氣息，徹底釋放活力泉源。

Acqua di Parma無限木蘭在嗅覺上，一直給人燦爛與永無止境的香味，前調以義大利卡拉布里亞的佛手柑，加上橙和檸檬香，如同明亮陽光，放大濃郁木蘭清澈透明的光芒，映襯出柑橘類水果的清新，中調加入木蘭、沙巴茉莉、玫瑰和依蘭交會環繞著，讓香氣逐漸強烈，後調的廣藿香和麝香的香氣，讓整體香味更為和諧。