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創造永無止境的花朵香 Acqua di Parma推無限木蘭新香
嗅覺，是可以層層堆疊出的永無止境感的，義大利香氛品牌Acqua di Parma的格調系列，推出全新香水「無限木蘭」，展現出無盡新穎的香氛氣息，徹底釋放活力泉源。
Acqua di Parma無限木蘭在嗅覺上，一直給人燦爛與永無止境的香味，前調以義大利卡拉布里亞的佛手柑，加上橙和檸檬香，如同明亮陽光，放大濃郁木蘭清澈透明的光芒，映襯出柑橘類水果的清新，中調加入木蘭、沙巴茉莉、玫瑰和依蘭交會環繞著，讓香氣逐漸強烈，後調的廣藿香和麝香的香氣，讓整體香味更為和諧。
以一朵花，呈現出無窮無盡的香芬，沉浸在感官的和諧中，珍貴的精華交織纏綿，展現香氛層次。無限木蘭分別有20ml，100ml與180ml的容量，裝在標誌性的Art Decò裝置藝術設計的透明玻璃瓶中，瓶身配有可拆卸的噴頭，便於回收再利用。外包裝採用黑色調，由FSC紙板製成。
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