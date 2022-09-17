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以生命靈數定義香氛！英國當紅ilapothecary英草社登台

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
ilapothecary 英草社NO.27 藍鬱晚香按摩潔膚蜜和精油滾珠，無時無刻用純天然呵護每個時刻。圖／ilapothecary 英草社提供
ilapothecary 英草社NO.27 藍鬱晚香按摩潔膚蜜和精油滾珠，無時無刻用純天然呵護每個時刻。圖／ilapothecary 英草社提供

香氛，除了用居家溫馨定位外，還能以什麼樣的方式呈現在生活中呢？「蜜納集團」在9月加入全新品牌品牌ilapothecary英草社，是來自英國倫敦 100％純天然功效型香氛，帶著強大療癒效果，主打「革命性的真天然美容保養產品」精神，善用天然的草本與生命靈數，為生活帶來儀式感與舒壓。

英國知名雜誌譽為「為美容界帶來革命性改變的品牌」ilapothecary英草社，「ilapothecary」含義為來自大自然的天然草藥處方，於2018年於英國上市以來，已獲得許多雜誌期刊的獎項，也深受英國皇室、好萊塢明星的青睞。

利用冥想與東方禱告祝福的古法，精心調製每一個產品，並遵循古法道德，生產「無水」保養品。獨特天然有效的配方，每一瓶都是黃金比例，都是「無稀釋極濃縮」，為了讓環保及產品發揮最大功效，使用具有強大療癒效果的成分。

揉合著天然植物及搭配順勢療法，每個產品都有強大的配方，針對不同的文明憂鬱，每項產品都是療癒解方。紫晶玻璃及天然甘蔗來源的原料製成玻璃瓶身100%可生物降解，無紙外盒強調「由內而外的天然環保」。

疫後日子更需要「NO.27 藍鬱晚香系列」，四大成分「快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、玫瑰天竺葵」正能量滿氛，其中還包含了其它商品如：沐浴蜜、勻體菁植油、藍鬱晚香精油滾珠、蠟燭及擴香。創造寧靜而愉快的空間，正能量隨時補給，需要時都有「NO.27 藍鬱晚香系列」的療癒陪伴。

ilapothecary 英草社對於「數字」，這個世界的共同語言也有神秘的意涵在裡面。以生命靈數的能量，搭配產品肯定自我、強化內心，瓶身外皆有著「內涵密碼」0～9 各別數字皆有不同含義。如「NO.27 藍鬱晚香系列」能帶來一整天的正能量。

ilapothecary 英草社紫晶瓶器100%可生物降解，讓保養由內而外。圖／ilapothecary 英草社提供
ilapothecary 英草社紫晶瓶器100%可生物降解，讓保養由內而外。圖／ilapothecary 英草社提供
ilapothecary 英草社NO.27 藍鬱晚香系列，用療癒訴說著每個人生章節。圖／ilapothecary 英草社提供
ilapothecary 英草社NO.27 藍鬱晚香系列，用療癒訴說著每個人生章節。圖／ilapothecary 英草社提供
ilapothecary 英草社NO.27 藍鬱晚香系列，身心靈同時被療癒舒張開來。圖／ilapothecary 英草社提供
ilapothecary 英草社NO.27 藍鬱晚香系列，身心靈同時被療癒舒張開來。圖／ilapothecary 英草社提供

英國 生命靈數

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