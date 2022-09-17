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陳庭妮出席Rene Caovilla開幕 美腿顯瘦密技一次公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Rene Caovilla於高雄巨蛋開設全新專賣店，並邀請到陳庭妮美型站台。圖 / Rene Caovilla提供
Rene Caovilla於高雄巨蛋開設全新專賣店，並邀請到陳庭妮美型站台。圖 / Rene Caovilla提供

南台灣的精品市場近日活力滿滿，陸續有新店開張進駐。義大利精品鞋履品牌Rene Caovilla於日前正式拓點、進軍高雄漢神巨蛋購物廣場。品牌除邀請陳庭妮氣質站台，再推出獨家首賣2022秋冬全新Cleo毛毛高跟鞋款，要讓即將來臨的秋冬，更添奢華風情。

陳庭妮最早從18歲開始穿高跟鞋，並練出可穿高跟鞋追公車的超強平衡感。熱愛高跟鞋的她並分享，泡澡不但是屬於自己的me time、可讓血液循環變好，泡澡後擦點液與簡單按摩，隔天起床就可回覆到完美狀態，是她保養的小tips；她並建議可依個人身型找到自己的命定鞋，例如她平日較常穿品牌Cleo系列的銀色低跟（4公分）款，以其纏繞設計加上搶眼銀色，即便低跟也能呈現10公分高的逆天氣勢。

活動時陳庭妮腳上的2022秋冬新款Cleo毛毛高跟鞋款黑色款堪稱全場最大亮點，其鞋身綴以兔毛並環繞水鑽繫帶，讓鞋款閃耀也令人心頭暖暖，白色款高雅、黑色款顯白，各為59,800元。值得留心的單品還有首次亮相台灣的Irina系列，以極簡線條勾勒出輪廓，自鞋身到鞋後跟都加以粉紅水鑽，浪漫甜美。

Rene Caovilla最早於2011年9月於Bellavita開設台灣首間專賣店，並於2022年9月持續布局南台灣。高雄新店佔地約20坪，室內設計並將威尼斯的門廊概念巧妙納入，並透過蜿蜒設計以呼應高跟鞋的結構之美。開幕期間除高雄漢神巨蛋購物廣場本身優惠，Rene Caovilla再祭出單筆消費滿六萬贈送品牌特製小禮一份，數量有限，詳情可親洽Rene Caovilla高雄專賣店。

由米色、原木、金色組成的Rene Caovilla高雄巨蛋專賣店，展現了明亮的都會風格。圖 / Rene Caovilla提供
由米色、原木、金色組成的Rene Caovilla高雄巨蛋專賣店，展現了明亮的都會風格。圖 / Rene Caovilla提供
Cleo毛毛高跟鞋黑色款，59,800元。圖 / Rene Caovilla提供
Cleo毛毛高跟鞋黑色款，59,800元。圖 / Rene Caovilla提供
Irina粉紅色高跟鞋，48,000元。圖 / Rene Caovilla提供
Irina粉紅色高跟鞋，48,000元。圖 / Rene Caovilla提供
除了出席Rene Caovilla高雄巨蛋專賣店，陳庭妮並大方分享顯瘦與保養秘訣。圖 / Rene Caovilla提供
除了出席Rene Caovilla高雄巨蛋專賣店，陳庭妮並大方分享顯瘦與保養秘訣。圖 / Rene Caovilla提供
Rene Caovilla於高雄巨蛋開設全新專賣店，並在空間中藏入高跟鞋猶如建築的曼妙意念。圖 / Rene Caovilla提供
Rene Caovilla於高雄巨蛋開設全新專賣店，並在空間中藏入高跟鞋猶如建築的曼妙意念。圖 / Rene Caovilla提供
Rene Caovilla於高雄巨蛋開設全新專賣店，並邀請到陳庭妮現身帶逛。圖 / Rene Caovilla提供（合成圖）
Rene Caovilla於高雄巨蛋開設全新專賣店，並邀請到陳庭妮現身帶逛。圖 / Rene Caovilla提供（合成圖）

高跟鞋 品牌 陳庭妮

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