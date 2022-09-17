Kendall Jenner、Taylor Hill都愛用 彎月包集合嘍！

隨身的包款早就不再僅用於收納，欣賞包款的輪廓線條，更成為造型時的隱藏亮點。具有宛如月亮造型的彎月小包正流行。從GUCCI、Bottega Veneta、TOD’S、Polo Ralph Lauren都推出相近輪廓的「彎月」包款，各方名人如楊謹華、Kendall Jenner、Taylor Hill都是愛用支持者，展現浪漫、愜意的多重風格魅力。

古馳（GUCCI）的Gucci Attache是以「開關」為靈感，從1975年的原型作得到啟發，透過以GUCCI品牌首字母的G形鉤扣成為包款亮點，不僅包款表面有著GG Logo，尺寸再分大、中、小號多種份量，在台灣上市時並有楊謹華、賈靜雯等名人配戴，是本季人氣注目首選，約自80,200元起。

同樣從品牌首字母得到啟發的另有TOD’S的T Timeless系列。其「半月包」有皮革、拼接、多種顏色可供選擇。品牌在微風南山大店開幕時先推出迷你半月包的白、橘二色，訂價各為48,300元，另外再有一顆T Timeless半月包則是以藤編結合皮革，創造出有機的自然質感，相當適合微涼初秋的野餐或出遊時刻。

美式運動風的Polo Ralph Lauren的ID Collection小包，則以親民甜甜價成為荷包友善之選，使用皮革的ID迷你單肩包計有酒紅、駝色、黑色的豐富選項，15,800元的訂價讓小資女也可輕鬆入手。先前美國網球公開賽期間，便有Taylor Hill以深藍色西裝、牛仔短裙搭配，輕快明亮也俏皮。