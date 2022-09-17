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Kendall Jenner、Taylor Hill都愛用 彎月包集合嘍！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Kendall Jenner也曾在街拍中使用一款Bottega Veneta的皮革編織Sardine包。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）
Kendall Jenner也曾在街拍中使用一款Bottega Veneta的皮革編織Sardine包。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）

隨身的包款早就不再僅用於收納，欣賞包款的輪廓線條，更成為造型時的隱藏亮點。具有宛如月亮造型的彎月小包正流行。從GUCCI、Bottega Veneta、TOD’S、Polo Ralph Lauren都推出相近輪廓的「彎月」包款，各方名人如楊謹華、Kendall Jenner、Taylor Hill都是愛用支持者，展現浪漫、愜意的多重風格魅力。

古馳（GUCCI）的Gucci Attache是以「開關」為靈感，從1975年的原型作得到啟發，透過以GUCCI品牌首字母的G形鉤扣成為包款亮點，不僅包款表面有著GG Logo，尺寸再分大、中、小號多種份量，在台灣上市時並有楊謹華、賈靜雯等名人配戴，是本季人氣注目首選，約自80,200元起。

同樣從品牌首字母得到啟發的另有TOD’S的T Timeless系列。其「半月包」有皮革、拼接、多種顏色可供選擇。品牌在微風南山大店開幕時先推出迷你半月包的白、橘二色，訂價各為48,300元，另外再有一顆T Timeless半月包則是以藤編結合皮革，創造出有機的自然質感，相當適合微涼初秋的野餐或出遊時刻。

美式運動風的Polo Ralph Lauren的ID Collection小包，則以親民甜甜價成為荷包友善之選，使用皮革的ID迷你單肩包計有酒紅、駝色、黑色的豐富選項，15,800元的訂價讓小資女也可輕鬆入手。先前美國網球公開賽期間，便有Taylor Hill以深藍色西裝、牛仔短裙搭配，輕快明亮也俏皮。

不容錯過的更有Bottega Veneta的一款Sardine包，運用品牌經典的皮革編織工藝，但將手提把改為金屬造型的沙丁魚，並結合金色的魚形提把，造型感強烈。時裝名人Kendall Jenner就曾在一次街拍中以白色連身裙、棒球帽、太陽眼鏡與夾腳高跟鞋搭配，有逛街的愜意、也不失都會的優雅時髦，並有深巧克力、粉筆白或酒紅三色，訂價皆為13萬1,300元。

Sardine粉筆白羊皮編織手提包，13萬1,300元。圖 / Bottega Veneta提供
Sardine粉筆白羊皮編織手提包，13萬1,300元。圖 / Bottega Veneta提供
Kendall Jenner也曾在街拍中使用一款Bottega Veneta的皮革編織Sardine包。圖 / Bottega Veneta提供
Kendall Jenner也曾在街拍中使用一款Bottega Veneta的皮革編織Sardine包。圖 / Bottega Veneta提供
楊謹華日前為Gucci Attache拍攝形象視覺，以小碎花洋裝創造浪漫氣息。圖 / GUCCI提供
楊謹華日前為Gucci Attache拍攝形象視覺，以小碎花洋裝創造浪漫氣息。圖 / GUCCI提供
以藤編結合皮革的T Timeless包款，創造出生動、有機的自然質感，83,300元。圖 / TOD'S提供
以藤編結合皮革的T Timeless包款，創造出生動、有機的自然質感，83,300元。圖 / TOD'S提供
Polo ID迷你單肩包，15,880元。圖 / Polo Ralph Lauren提供
Polo ID迷你單肩包，15,880元。圖 / Polo Ralph Lauren提供
T Timeless迷你半月包，有皮革、拼接、多種顏色可供選擇。圖 / TOD'S提供
T Timeless迷你半月包，有皮革、拼接、多種顏色可供選擇。圖 / TOD'S提供
Gucci Attache中號棕色GG緹花肩背提包，90,500元。圖 / GUCCI提供
Gucci Attache中號棕色GG緹花肩背提包，90,500元。圖 / GUCCI提供
彎月型的ID Collection小包，是Polo Ralph Lauren近日全新發表上市的新品，並有多種尺寸顏色。圖 / Polo Ralph Lauren提供
彎月型的ID Collection小包，是Polo Ralph Lauren近日全新發表上市的新品，並有多種尺寸顏色。圖 / Polo Ralph Lauren提供
Taylor Hill日前參加美國網球公開賽時，以深藍色西裝、牛仔短裙搭配了Polo Ralph Lauren的ID小包，輕快俏皮。圖 / 翻攝自 IG @ Polo Ralph Lauren
Taylor Hill日前參加美國網球公開賽時，以深藍色西裝、牛仔短裙搭配了Polo Ralph Lauren的ID小包，輕快俏皮。圖 / 翻攝自 IG @ Polo Ralph Lauren

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