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2022周年慶／蘭蔻搶搭出國熱 小黑瓶極光水搭配買1送1

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻首一日限定寶寶粉迷你登機箱。圖／蘭蔻提供
蘭蔻首一日限定寶寶粉迷你登機箱。圖／蘭蔻提供

眼看著國境開放，身邊也陸續有不少人飛出國，蘭蔻在2022周年慶就推出「Beauty Getaway美麗起飛！High玩週年慶」為主題，旗下最熱賣的小黑瓶、極光水搭配特惠組，根本就是買1送1超優惠，還加碼推出寶寶粉迷你登機箱，含有玫瑰氣泡酒、奢華玫瑰金酒杯，根本就是超划算。

蘭蔻在各百貨檔期的第一周，強打買小黑瓶送極光水，只要買超未來肌因賦活露50ml，送超極光活粹晶露50ml、10ml*10共150ml，特價3,942元；或是買超極光活粹晶露150ml、送超未來肌因賦活露5ml*6共30ml，特價3,240元。而且在指定百貨櫃點首日，購買上述兩組特惠組之一，就送價值1,500元的寶寶粉迷你登機箱，提早感受搭機旅遊的樂趣。

而向來熱賣的頂級保養「絕對完美」系列，也推出最好入手時機，必入手的絕對完美乳霜搶購組，內容絕對完美黃金玫瑰修護乳霜30ml，加贈玫瑰霜5ml*3、玫瑰水15ml*3，絕對完美修護露搶購組則是買絕對完美黃金玫瑰修護露150ml，送15ml*6，絕對完美眼霜搶購組則是絕對完美黃金玫瑰修護眼霜20ml、送玫瑰霜5ml*3。

提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

蘭蔻絕對完美眼霜搶購組：價值10,560元、特價5,940元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美眼霜搶購組：價值10,560元、特價5,940元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美修護露搶購組：價值8,800元、特價4,950元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美修護露搶購組：價值8,800元、特價4,950元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻極光水霸容量限時搶購組：價值8,103元、特價4,455元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻極光水霸容量限時搶購組：價值8,103元、特價4,455元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻2022周年慶開打。圖／蘭蔻提供
蘭蔻2022周年慶開打。圖／蘭蔻提供
蘭蔻嫩亮雙星賦活組：價值7,980元、特價3,942元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻嫩亮雙星賦活組：價值7,980元、特價3,942元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美乳霜搶購組：價值12,150元、特價6,480元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美乳霜搶購組：價值12,150元、特價6,480元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻嫩亮雙星極光組：價值6,700元、特價3,240元。圖／蘭蔻提供
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