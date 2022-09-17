快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 14 Pro、iPhone 14日夜實拍比較 這點升級值得前代用戶更新

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 14全系列「光像引擎」技術的升級，為拍攝影像帶來更豐富的細節、更多元的色彩，與更亮眼的顏色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14全系列「光像引擎」技術的升級，為拍攝影像帶來更豐富的細節、更多元的色彩，與更亮眼的顏色。記者黃筱晴／攝影

iPhone 14、iPhone 14 Pro系列雖然乍看更新幅度不大，但從發表後到開賣至今持續討論熱度破表，通路也都表示首波銷售狀況對比前一代更熱烈，不過相信還是有不少還在猶豫的消費者，對於「到底要買哪一款iPhone 14？」、「還是買iPhone 13系列就好？」感到迷惘，這篇就針對大家最在意的拍照功能來比較。

iPhone 14 Pro推出了蘋果歷來最強大的Pro相機系統。主相機規格來到4800萬像素，並具備四合一像素感光元件，新的感光元件相較iPhone 13 Pro加大了65%，並具備第2代感光元件位移式光學影像穩定功能。相機介面新增的2倍望遠鏡頭選項，更讓使用者在拍照時更以更快速選擇適用的焦段。透過「光像引擎」技術，更讓低光源表現都得到明顯升級。而iPhone 14的雙相機系統則是也加入了光像引擎技術，原深感測前置相機同樣也升級具備自動對焦功能。

實際上手拍攝，iPhone 14 Pro的夜拍效果與iPhone 13 Pro相比有非常明顯提升，顏色更準確、亮部暗處也都包含了更多層次細節，物體的材質質感、樹葉的紋理也都保留更多，抹除感、噪點都變得更不明顯。而且在夜間拍攝時，需要的時間也變短了，同樣場景iPhone 13 Pro若需要手持穩定2秒，用iPhone 14 Pro拍攝幾乎不用等待就可以完成拍攝，這對有手抖症狀的使用者來說，也讓夜間拍照的成功機率、滿意度有非常大的幫助。而iPhone 14 Pro多了2X變焦的快速切換選擇，在取景時也便利許多。

相比之下，iPhone 14與iPhone 13在主相機拍照的差異性就比較不明顯，最大的升級是在夜間自拍，得益於光像引擎技術的幫忙，照片的亮度、膚質細節都有大幅進化，夜間人像模式在髮絲邊緣輪廓的細節處理，也可以看到非常明顯的進步。

而在光線良好的白天，不管哪一款其實差異都不太大，同樣是物體細節更多、顏色更有層次，在拍攝相近色系的天空、雲層、山嵐等大自然景物時可以得到更豐富的畫面，但對一般使用者來說，不仔細看可能看不太出差異。

綜合來說，iPhone 14全系列在夜拍、低光源下都有明顯進步，專業使用透過iPhone 14 Pro系列ProRAW格式還可拍攝4800萬像素影像，賦予更大後製處理的彈性。如果是經常拍攝動態影像的用戶，iPhone 14全系列新的動作模式還能得到有如使用穩定器拍攝的效果。因此，熱愛拍照、拍影片、專業使用者毫無懸念肯定要直上iPhone 14 Pro系列，但如果有預算考量，iPhone 13、iPhone 14之間的差異較不明顯，可依照預算或是喜愛的顏色來挑選即可。

iPhone 14相較iPhone 13，主相機拍照的差異性較不明顯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14相較iPhone 13，主相機拍照的差異性較不明顯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14 Pro的夜拍效果與iPhone 13 Pro相比有非常明顯提升，顏色更準確、亮部暗處也都包含了更多層次細節。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14 Pro的夜拍效果與iPhone 13 Pro相比有非常明顯提升，顏色更準確、亮部暗處也都包含了更多層次細節。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14與iPhone 13最大的升級是在夜間自拍，夜間人像模式在髮絲邊緣輪廓的細節處理，也可以看到非常明顯的進步。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14與iPhone 13最大的升級是在夜間自拍，夜間人像模式在髮絲邊緣輪廓的細節處理，也可以看到非常明顯的進步。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14相較iPhone 13，主相機拍照的差異性較不明顯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14相較iPhone 13，主相機拍照的差異性較不明顯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14 Pro新增了2X變焦選擇，在取景時有更多元便利的選擇。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14 Pro新增了2X變焦選擇，在取景時有更多元便利的選擇。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14 Pro的夜拍效果與iPhone 13 Pro相比有非常明顯提升，左側樹葉細節輪廓更清晰明顯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14 Pro的夜拍效果與iPhone 13 Pro相比有非常明顯提升，左側樹葉細節輪廓更清晰明顯。記者黃筱晴／攝影
夜間人像自拍，iPhone 14 Pro在亮度、膚質細節的效果上也都有提升。記者黃筱晴／攝影
夜間人像自拍，iPhone 14 Pro在亮度、膚質細節的效果上也都有提升。記者黃筱晴／攝影
日間光線良好時iPhone 14 Pro與iPhone 13 Pro的拍攝差異不大。記者黃筱晴／攝影
日間光線良好時iPhone 14 Pro與iPhone 13 Pro的拍攝差異不大。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14與iPhone 13主相機拍照差異不大，整體亮度、細節微幅提升。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14與iPhone 13主相機拍照差異不大，整體亮度、細節微幅提升。記者黃筱晴／攝影

自拍

延伸閱讀

家境不好卻年年換新iPhone！網曝「暗黑真相」：你太天真

拆解iPhone 14零件…驚見陸廠晶片

iPhone 14熱賣 帶旺電信三雄

教學／買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機？2方法搞定！免費「暫時」擴增iCloud空間祕訣曝

相關新聞

2022台北米其林名單出爐 網推這家創意無限

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查台北上榜的31家米其林餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台北六大米其林餐廳有哪些。

漫遊如夢似幻的River Tweed河畔！香奈兒絕美秋冬形象

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL） 2022/23秋冬高級時裝系列的主軸。香奈兒最新發表的本季形象廣告中，模特兒Riann...

龔俊、王鶴棣賞巨型沙雕 賈樟柯執導LV男裝秀魔幻奇景

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Prêt-à-Porter Homme工作室於5月巴黎男裝周期間，在巴黎...

離島旅遊大比拼「澎湖」跳島行程討論度超高！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離島旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全臺六大離島旅遊排行。

讓超模Gisele心甘情願來相挺 IWC新表貓匿藏這太暖心

名人、明星因為其特別的魅力與觀點，身上的配件總讓人格外留意。超模吉賽兒Gisele近日為瑞士鐘表品牌IWC配戴了新款Po...

創造永無止境的花朵香 Acqua di Parma推無限木蘭新香

嗅覺，是可以層層堆疊出的永無止境感的，義大利香氛品牌Acqua di Parma的格調系列，推出全新香水「無限木蘭」，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。