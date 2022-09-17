iPhone 14 Pro、iPhone 14日夜實拍比較 這點升級值得前代用戶更新
iPhone 14、iPhone 14 Pro系列雖然乍看更新幅度不大，但從發表後到開賣至今持續討論熱度破表，通路也都表示首波銷售狀況對比前一代更熱烈，不過相信還是有不少還在猶豫的消費者，對於「到底要買哪一款iPhone 14？」、「還是買iPhone 13系列就好？」感到迷惘，這篇就針對大家最在意的拍照功能來比較。
iPhone 14 Pro推出了蘋果歷來最強大的Pro相機系統。主相機規格來到4800萬像素，並具備四合一像素感光元件，新的感光元件相較iPhone 13 Pro加大了65%，並具備第2代感光元件位移式光學影像穩定功能。相機介面新增的2倍望遠鏡頭選項，更讓使用者在拍照時更以更快速選擇適用的焦段。透過「光像引擎」技術，更讓低光源表現都得到明顯升級。而iPhone 14的雙相機系統則是也加入了光像引擎技術，原深感測前置相機同樣也升級具備自動對焦功能。
實際上手拍攝，iPhone 14 Pro的夜拍效果與iPhone 13 Pro相比有非常明顯提升，顏色更準確、亮部暗處也都包含了更多層次細節，物體的材質質感、樹葉的紋理也都保留更多，抹除感、噪點都變得更不明顯。而且在夜間拍攝時，需要的時間也變短了，同樣場景iPhone 13 Pro若需要手持穩定2秒，用iPhone 14 Pro拍攝幾乎不用等待就可以完成拍攝，這對有手抖症狀的使用者來說，也讓夜間拍照的成功機率、滿意度有非常大的幫助。而iPhone 14 Pro多了2X變焦的快速切換選擇，在取景時也便利許多。
相比之下，iPhone 14與iPhone 13在主相機拍照的差異性就比較不明顯，最大的升級是在夜間自拍，得益於光像引擎技術的幫忙，照片的亮度、膚質細節都有大幅進化，夜間人像模式在髮絲邊緣輪廓的細節處理，也可以看到非常明顯的進步。
而在光線良好的白天，不管哪一款其實差異都不太大，同樣是物體細節更多、顏色更有層次，在拍攝相近色系的天空、雲層、山嵐等大自然景物時可以得到更豐富的畫面，但對一般使用者來說，不仔細看可能看不太出差異。
綜合來說，iPhone 14全系列在夜拍、低光源下都有明顯進步，專業使用透過iPhone 14 Pro系列ProRAW格式還可拍攝4800萬像素影像，賦予更大後製處理的彈性。如果是經常拍攝動態影像的用戶，iPhone 14全系列新的動作模式還能得到有如使用穩定器拍攝的效果。因此，熱愛拍照、拍影片、專業使用者毫無懸念肯定要直上iPhone 14 Pro系列，但如果有預算考量，iPhone 13、iPhone 14之間的差異較不明顯，可依照預算或是喜愛的顏色來挑選即可。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言