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墾丁鷹季不只能看猛禽 地景藝術、畫展也吸睛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處年度鷹季系列活動，邀在地藝術家王明堂團隊在墾丁大灣草坪舉辦「鷹揚」地景裝置藝術展，展區以八卦圖騰呈現，成為觀光新亮點。圖／墾管處提供
墾管處年度鷹季系列活動，邀在地藝術家王明堂團隊在墾丁大灣草坪舉辦「鷹揚」地景裝置藝術展，展區以八卦圖騰呈現，成為觀光新亮點。圖／墾管處提供

時序入秋，是北方猛禽過境屏東恆春半島的高峰期，赤腹鷹和灰面鵟鷹先後來報到，成為年度生態觀光盛事；墾管處年度鷹季系列活動，除邀在地藝術家王明堂團隊，在墾丁大灣草坪舉辦「鷹揚」地景裝置藝術展，擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的自然神韻。

墾管處解說教育課長陳玄武說，墾丁國家公園位於恆春半島最南端，區內地景多樣，植被茂密，提供各種鳥類休憩和覓食的場所，加上深入巴士海峽特殊地理位置，成為許多秋季候鳥南遷過境時最後的落腳處，，其中每年9月和10月以赤腹鷹及灰面鵟鷹為主的秋季過境猛禽最為著名，過境期間鷹群盤飛形成「鷹球」、「鷹柱」、「鷹河」等壯麗的自然生態景觀，吸引國內外各地的「鷹友」南下賞鷹，年度「琅嶠鷹季」也成為南台灣秋季最盛大的生態饗宴，

墾管處今年琅嶠鷹季邀請由鄔蜀文精選歷年所繪日行性猛禽18幀及夜行性猛禽12幀，在墾管處遊客中心展覽廳舉辦「鄔蜀文老師猛禽畫展」，用圖像展現猛禽之美；鄔蜀文畫鳥逾40年，擅長工筆畫鳥，因長年在大學教授人體工學，特別著重如何忠實呈現野鳥身體形態、比例，甚至飛羽數量，從最細微之處描繪出牠們最真實且自然的神韻，展至10月底。

另本月6日起在墾丁大灣由在地藝術家王明堂團隊打造的地景裝置藝術展，王以「鷹揚」同音的八卦「陰陽」為發想，展區以八卦圖騰呈現，可從不同角度欣賞各種鷹姿，感受鷹揚天際，另以恆春半島特有梅花鹿、陸蟹、黃裳蝴蝶等恆春半島的特有生物，用竹編、瓊麻創作不同的Q版造型，提供不同以往的賞鷹經驗，讓來訪民眾除了拍照打卡，也能親近了解自然，從中認識並學習保護自然、環境永續的重要性。

墾管處年度鷹季系列活動，邀擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的神韻，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展。記者潘欣中／攝影
墾管處年度鷹季系列活動，邀擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的神韻，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展。記者潘欣中／攝影
墾管處年度鷹季系列活動，邀擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的神韻，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展。記者潘欣中／攝影
墾管處年度鷹季系列活動，邀擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的神韻，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展。記者潘欣中／攝影
墾管處年度鷹季系列活動，邀擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的神韻，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展。記者潘欣中／攝影
墾管處年度鷹季系列活動，邀擅長畫鳥的大仁科技大學數位多媒體設計系前主任鄔蜀文，以工筆展現各種猛禽栩栩如生的神韻，今起在遊客中心舉辦猛禽畫展。記者潘欣中／攝影

墾管處 恆春 墾丁

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