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190周年太開心！浪琴推重量級新品巨擘Master紀念腕表
一個人過生日總值得歡慶，更何況是一個品牌邁向190周年紀念？當然更值得歡欣慶祝。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為慶祝190周年推出巨擘（Master）190周年紀念腕表，以簡約形式搭配精準的機械機芯，將歲月的精華與喜悅，畢其功於「時計」。
假使曾拜訪位於瑞士Saint-Imier的浪琴表廠將會發現，在品牌過去190年的歷史中，曾催生過無數經典的機械發明與工業設計。正因為成立於1832年，無論是過去1900以前的懷表時期，1910到1980以降歷經一二次世界大戰、太空時代...無數今日在其他品牌引以為傲的設計，其實早在浪琴表廠附設的博物館中看得見相似的骨董品項，見證了浪琴廣闊、深厚的歷史面向。
而本次品牌並以「當家」的巨擘（Master）系列出發，40毫米面盤上採用簡約、斜體的阿拉伯數字與經典的柳葉形指針，但機芯動力則採用具備矽游絲的L888.5自動上鏈機芯，因為抗磁的矽游絲所以帶來更精準的機芯運行。御繁於簡。
表款共有18K金搭配垂直絲紋磨砂灰色面盤、18K玫瑰金搭配粒紋煙煤灰色面盤，與精鋼搭配噴砂銀色面盤三種表殼材質，前二者皆為全球限量190只、並採用同貴金屬材質的自動盤，訂價各為37萬3,500元，已由即日起，在浪琴台北101名品店，獨家販售。
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