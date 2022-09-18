2022台北米其林名單出爐 網推這家創意無限

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查台北上榜的31家米其林餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台北六大米其林餐廳有哪些。

一年一度的《米其林指南2022》在近期也公布本年度米其林名單，全台總計共有38家餐廳，其中台北共有31家登榜，快來看看台北有哪些米其林餐廳受到網友熱議吧！

「頤宮中餐廳」榮登唯一3星餐廳 「RAW」創意料理驚豔全場

▲ 網友熱議台北6大米其林餐廳 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

在這次的榜單中，君品酒店的「頤宮中餐廳」達成五連霸，成為全台唯一獲得米其林3星殊榮的高級餐廳，招牌菜「火焰片皮鴨」以火焰炙燒淋上橙酒的鴨肉，廣受饕客好評，許多民眾稱讚「鴨皮酥脆，還帶酒香」、「烤鴨出場呈現油亮的焦糖色澤，香氣迷人」，表示在視覺及味覺上都有滿滿的享受。

而獲得2星的「RAW」被網友堪稱「全台最難訂的餐廳」，店家每一季都會更新菜單，今年夏季以復刻百年經典法式料理為主題，民眾說道「除了好吃，更多的是食物背後主廚精心策劃製作的內涵，絕對是台灣唯一超有創造力的餐廳」、「每道菜都有專人解說，創意令人驚艷」，成功以創意料理深植人心；而同樣獲得2星好評的「請客樓」為喜來登飯店旗下餐廳，不同於其他店家，請客樓的小菜還比主餐更有名，網友紛紛推薦多道精緻小菜，像是「鮮露豆腐絲切得很細，入口後有種天女散花的感覺」、「紅麴尾巴的醬汁甜口，跟滷得香香的豬尾巴，十分入味」。

另一方面，連續五年獲得米其林星等的台北文華東方酒店的「雅閣」，主打粵菜料理和港式點心，其中「楊枝甘露」受到不少光顧過的民眾稱讚，表示「楊枝甘露很濃很美味 外面吃不到這麼好吃的」、「吃得出真材實料，非常濃郁的芒果西米露」。此外，主打頂級牛排的「教父牛排」，以木頭炭烤的方式與一般牛排店做出差異化，而「Taïrroir態芮」，也因創意結合法式料理方式呈現台灣在地食材，同樣榜上有名。

若想來點「台北星等料理」，卻不知道如何吃起，除了參考《台北台中台南高雄米其林指南2022》入選名單，也可以透過以上網友的討論，了解各家餐廳的特色及拿手好菜，為自己列出台北米其林餐廳的美食地圖！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》