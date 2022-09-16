快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨型Jo Malone英國梨裝置超好拍 讓女神林依晨都淪陷

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London在中正紀念堂打造巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在中正紀念堂打造巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供

超巨型英國梨造型裝置藝術與英國梨與小蒼蘭花園，降臨北市中正紀念堂，變身超好拍的當紅景點，連女神林依晨也淪陷。英倫香氛品牌Jo Malone London是許多香氛迷追從的一種時尚，不僅能讓居家香氣變得迷人，讓自己也能散發出獨有的香氣。Jo Malone London於中正紀念堂打造高15公尺、全球首座巨型英國梨造型裝置藝術及花園，女神林依晨亮麗現身，傳遞友善能量，與品牌一同投入公益，為世界心理健康盡一份心力。

由英國總部操刀設計的Jo Malone London全巨型英國梨造型裝置藝術，輔以英國梨與小蒼蘭花園，讓周圍散發著童趣感，加上與熱氣球、花朵的交織，彷彿置身於香氛花園。

林依晨也分享自己身兼作家、演員、歌手、母親等各種角色，最能讓自己舒心的就是聞到簡單、清新舒服味道，特別是Jo Malone London英國梨與小蒼蘭經典香氛，認為這香味不分男女，都很難抗拒這經典又帶著果香的氛圍。

林依晨除了在工作之外，也喜歡分享開心給大家，平時在家中也會隨著天氣與心情挑選不同的香氣，同時也邀請大家親臨現場來感受巨型英國梨裝置藝術的震撼，讓林依晨來傳遞友善正能量。Jo Malone London宣布將與林依晨，合作宣導10月的世界心理健康日(World Mental Health Day)，一同響應及拍攝呼籲心理健康的公益宣傳影片。

Jo Malone London以中正紀念堂為起點，於全台北中南展開一系列的香氛體驗活動，邀請消費者於活動現場拍照公開打卡上傳至FB或IG，同步Hashtag #JoMaloneLondonTW #EnglishPearAndFreesia，並加入Jo Malone London台灣官方LINE帳號，即可至Jo Malone London專櫃兌換驚喜香氛禮物乙份。

林依晨也愛上巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供
林依晨也愛上巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在中正紀念堂打造巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在中正紀念堂打造巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在中正紀念堂打造巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在中正紀念堂打造巨型英國梨裝置。圖／Jo Malone London提供

英國 裝置藝術 中正紀念堂

延伸閱讀

睽違12年！「這所大學」擊敗宿敵 成為全英國最佳大學

不要王冠好不好？#NotMyKing 的英國王室存廢論

送別英國女王 英議員籲禁止中方出席國葬

強勢回歸？王室專家：梅根因為「這理由」未來有意返英

相關新聞

高雄熱氣球愛河登場 今天起至9月25日天天享浪漫

今年高雄熱氣球活動在田寮、愛河兩地接力舉辦，愛河場域活動昨天開始，進行至9月25日結束，現場可觀看熱氣球繫留，假日還有市...

超Q「樂高企鵝人偶」首度在台亮相 現身新竹市立動物園

新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋...

2022台北米其林名單出爐 網推這家創意無限

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查台北上榜的31家米其林餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台北六大米其林餐廳有哪些。

漫遊如夢似幻的River Tweed河畔！香奈兒絕美秋冬形象

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL） 2022/23秋冬高級時裝系列的主軸。香奈兒最新發表的本季形象廣告中，模特兒Riann...

龔俊、王鶴棣賞巨型沙雕 賈樟柯執導LV男裝秀魔幻奇景

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Prêt-à-Porter Homme工作室於5月巴黎男裝周期間，在巴黎...

離島旅遊大比拼「澎湖」跳島行程討論度超高！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離島旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全臺六大離島旅遊排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。