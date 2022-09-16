巨型Jo Malone英國梨裝置超好拍 讓女神林依晨都淪陷

超巨型英國梨造型裝置藝術與英國梨與小蒼蘭花園，降臨北市中正紀念堂，變身超好拍的當紅景點，連女神林依晨也淪陷。英倫香氛品牌Jo Malone London是許多香氛迷追從的一種時尚，不僅能讓居家香氣變得迷人，讓自己也能散發出獨有的香氣。Jo Malone London於中正紀念堂打造高15公尺、全球首座巨型英國梨造型裝置藝術及花園，女神林依晨亮麗現身，傳遞友善能量，與品牌一同投入公益，為世界心理健康盡一份心力。

由英國總部操刀設計的Jo Malone London全巨型英國梨造型裝置藝術，輔以英國梨與小蒼蘭花園，讓周圍散發著童趣感，加上與熱氣球、花朵的交織，彷彿置身於香氛花園。

林依晨也分享自己身兼作家、演員、歌手、母親等各種角色，最能讓自己舒心的就是聞到簡單、清新舒服味道，特別是Jo Malone London英國梨與小蒼蘭經典香氛，認為這香味不分男女，都很難抗拒這經典又帶著果香的氛圍。

林依晨除了在工作之外，也喜歡分享開心給大家，平時在家中也會隨著天氣與心情挑選不同的香氣，同時也邀請大家親臨現場來感受巨型英國梨裝置藝術的震撼，讓林依晨來傳遞友善正能量。Jo Malone London宣布將與林依晨，合作宣導10月的世界心理健康日(World Mental Health Day)，一同響應及拍攝呼籲心理健康的公益宣傳影片。