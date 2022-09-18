離島旅遊大比拼「澎湖」跳島行程討論度超高！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離島旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全臺六大離島旅遊排行。

臺灣四面環海，周邊有許多美麗離島，風景、美食、人文，多樣化特色景點一應俱全，但身為臺灣人的你，了解它們各自擁有什麼樣的特色嗎？

網推「澎湖」不是只有花火節 「馬祖」世界級奇觀堪稱人生美景

▲ 臺灣TOP6離島旅遊 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對離島旅遊的相關討論，以「澎湖」聲量最高，除了每年舉辦的花火節吸引不民眾前往，也有去過多次澎湖的旅客稱讚「澎湖有好多島，可以玩好多天，一島一天」、「覺得澎湖小島比本島美」、「如果喜歡拍海景，我覺得超推吉貝島，怎麼拍怎麼美」，推薦民眾可安排較長的旅遊時間，體驗跳島行程，以便探索澎湖更多美麗的地方。

排行二、三名的「金門」與「馬祖」皆具有豐富的歷史古蹟，有網友分享「金門有寧靜的古厝聚落、躲在四處的風獅爺」、「馬祖有獨特閩東建築與文化」，適合喜歡人文之旅的人，而金門除了古蹟，美食也別具特色，在地人推薦的酒糟牛肉麵、閩式燒餅等，都是在臺灣本島吃不到的好味道；另外，馬祖的「藍眼淚」曾被CNN列為「世界15大奇景」之一，也有民眾表示「人生不能只追一次藍眼淚」，認為藍眼淚是不可錯過的美景。

除此之外，「小琉球」與「綠島」有豐富的水上活動，去過的民眾紛紛留言「小琉球潛水很美，還能看到海龜」、「綠島的藍洞風景很美」，而網友也特別提及「綠島雖然小小的，但是該有的都有，有很多特色酒吧」、「一定要去騎車環島，晚上星星超多超美的」，表示綠島雖土地面積不大，卻擁有多樣化的景點與設施，可以與朋友一起機車環島；而在綠島下方的「蘭嶼」，原住民文化為其特點之一，有民眾說道「蘭嶼的話就是相對於小琉球跟綠島更加原始」、「真的讓人有世外桃源的感覺」，島上氛圍安靜悠閒，適合不趕行程的慢步調旅行。

看完網友的分享，你是不是也忍不住想出發去離島了呢？臺灣每座離島都有不同的魅力，參考以上網友分享，記下自己喜歡的島嶼，來場海島之旅吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》