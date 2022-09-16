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日本2國寶首次海外展出 故宮「閑情四事」現宋人儀式感

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國立故宮博物院北部院區推出「閑情四事──插花、焚香、掛畫、喝茶」特展，昨天舉行開幕儀式，其中大阪市立東洋陶磁美術館藏日本國寶〈元 龍泉窯 飛青瓷花生〉，更是首次出國展出。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院北部院區推出「閑情四事──插花、焚香、掛畫、喝茶」特展，昨天舉行開幕儀式，其中大阪市立東洋陶磁美術館藏日本國寶〈元 龍泉窯 飛青瓷花生〉，更是首次出國展出。記者林伯東／攝影

12世紀宋人也講究「儀式感」，插花、焚香、掛畫、喝茶作為日常閑情。國立故宮博物院今起至12月18日推出「閑情四事──插花、焚香、掛畫、喝茶」特展，攜手國家圖書館、大阪市立東洋陶磁美術館、京都大德寺龍光院珍藏，展出102組件文物。其中，有2件大阪市立東洋陶磁美術館藏的日本國寶，更是首次出國展出，而此次最大亮點是臺日黑釉茶碗同場競艷，寧靜空靈系與璀璨銀河系兩種迥異美學的極致對決。

故宮院長吳密察致詞時表示，故宮每年十月都會推出大展覽，閑情四事做為首波特展，接下來還會有書畫、圖書文件為主的展覽，盼透過展覽一掃疫情下的鬱悶。吳密察也說道，故宮擁有豐富的傳統作品，不該只停留在歷史時期，而是應成為當今社會養分與啟發。

大阪市立東洋美術館學藝課長代理小林仁介紹此次來台的館藏國寶〈南宋 建窯 油滴天目茶碗〉，其特色為油滴狀的小斑紋、以及藍色為主的彩虹光彩，釉面布滿金色、銀色、深藍色的閃耀斑點，就像是璀璨宇宙裡耀眼奪目的銀河星辰，是現存油滴天目的顛峰之作。

故宮則展出〈南宋 吉州窯 黑釉葉紋碗〉與油滴天目茶碗競豔，故宮器物處助理研究員王亮鈞表示，若說油滴天目代表著奢華絢麗，木葉紋碗則象徵靜雅樸素，工匠將天然桑葉沾染黃釉後，貼在淋上黑釉的碗裡，入窯一次燒成，當葉子被高溫燒去，碗內就印下黃褐色殘葉，彷彿渾然天成，展現內斂禪意的空靈美學。

另一件首度出國展出的日本國寶為〈元 龍泉窯 飛青瓷花生〉，小林仁表示，據考可能是透過14世紀元朝與日本間貿易取得，曾為江戶時代大阪富商鴻池家收藏，釉色、造型與鐵斑紋飾的位置皆屬上乘。

國立故宮博物院北部院區推出「閑情四事──插花、焚香、掛畫、喝茶」特展，昨天舉行開幕儀式，其中大阪市立東洋陶磁美術館藏日本國寶〈南宋 建窯 油滴天目茶碗〉更是首次出國展出。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院北部院區推出「閑情四事──插花、焚香、掛畫、喝茶」特展，昨天舉行開幕儀式，其中大阪市立東洋陶磁美術館藏日本國寶〈南宋 建窯 油滴天目茶碗〉更是首次出國展出。記者林伯東／攝影

國立故宮博物院 大阪 美術館

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