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iPhone 14系列開賣首日 電信業者最熱銷機型就是它

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max新色深紫色大受果粉青睞。記者陳立儀／攝影
iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max新色深紫色大受果粉青睞。記者陳立儀／攝影

今天（9月16日）iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max開賣首日，吸引大批果粉捧場。台灣大哥大網路門市開賣15分鐘，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max已接近完售；電商myfone購物更在開賣1分鐘，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max即銷售一空。

根據台灣大哥大統計，最熱門的機款iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max銷量占9成，容量以256GB占7成比例最多。在顏色方面，iPhone 14 Pro系列新色「深紫色」最受果粉歡迎，銷售占比近7成；資費以1,399元以上專案最為熱門，申辦量占比近8成。

申辦台灣大哥大指定專案，iPhone 14 128GB專案價最低0元起，11月30日前申辦指定專案搭購iPhone 14系列更可參加「最i果粉 1314」活動，有機會抽中特斯拉Model 3、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport、Ai-4 Ever等大獎，台灣大哥大果粉再享Apple Music 6個月免費暢聽，以及MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗等服務。

根據中華電信銷售統計，iPhone 14 Pro、iPhone 14 ProMax銷售逾9成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。申辦「精采5G」月付1,399元資費占最大宗，前4名最搶手機型分別為iPhone 14 ProMax 256GB深紫色、iPhone 14 Pro 256GB深紫色、iPhone 14 Pro 256GB太空黑色、iPhone 14 Pro Max 256GB太空黑色，顯示Apple今年推出的iPhone 14 Pro系列新色「深紫色」為果粉首選，iPhone經典色「太空黑」亦受青睞。

中華電信推出「iPhone 14全系列新機百萬好禮寵果粉」抽獎活動，總計5階段，11月30日前申辦「精采5G購機方案」月付1,399元以上，即有機會抽iPhone 14 Pro 256GB（5名）、iPhone 14 128GB、Apple Watch S7 GPS 45mm、AirPods Pro（各10名），以及Hami Point13,990點（25名）等共60個大獎。

台灣大哥大開賣iPhone 14系列，買氣火熱，其中iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max銷量占9成最為熱門。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大開賣iPhone 14系列，買氣火熱，其中iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max銷量占9成最為熱門。圖／台灣大哥大提供

256GB 太空 128GB

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