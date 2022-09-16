iPhone 14系列開賣首日 電信業者最熱銷機型就是它

今天（9月16日）iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max開賣首日，吸引大批果粉捧場。台灣大哥大網路門市開賣15分鐘，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max已接近完售；電商myfone購物更在開賣1分鐘，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max即銷售一空。

根據台灣大哥大統計，最熱門的機款iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max銷量占9成，容量以256GB占7成比例最多。在顏色方面，iPhone 14 Pro系列新色「深紫色」最受果粉歡迎，銷售占比近7成；資費以1,399元以上專案最為熱門，申辦量占比近8成。

申辦台灣大哥大指定專案，iPhone 14 128GB專案價最低0元起，11月30日前申辦指定專案搭購iPhone 14系列更可參加「最i果粉 1314」活動，有機會抽中特斯拉Model 3、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport、Ai-4 Ever等大獎，台灣大哥大果粉再享Apple Music 6個月免費暢聽，以及MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗等服務。

根據中華電信銷售統計，iPhone 14 Pro、iPhone 14 ProMax銷售逾9成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。申辦「精采5G」月付1,399元資費占最大宗，前4名最搶手機型分別為iPhone 14 ProMax 256GB深紫色、iPhone 14 Pro 256GB深紫色、iPhone 14 Pro 256GB太空黑色、iPhone 14 Pro Max 256GB太空黑色，顯示Apple今年推出的iPhone 14 Pro系列新色「深紫色」為果粉首選，iPhone經典色「太空黑」亦受青睞。