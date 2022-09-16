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鳳小岳為追老婆愛上海洋 現身海洋拉娜漢神巨蛋店開幕

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
受邀為海洋拉娜高雄漢神巨蛋概念店開幕的鳳小岳透露自己保養的秘訣。圖／海洋拉娜提供
受邀為海洋拉娜高雄漢神巨蛋概念店開幕的鳳小岳透露自己保養的秘訣。圖／海洋拉娜提供

擁有多重身分包括人夫、人父、演員、歌手的鳳小岳，更是熱愛海洋與人生的代表，更透露自己愛上海洋，是為了要追老婆。他受邀為海洋拉娜高雄漢神巨蛋概念店開幕，也成為海洋拉娜的造浪者，希望呼籲大家致力於海洋永續，讓大家用不同方式熱愛海洋，更重視保護。

海洋拉娜推出造浪者，在全球有合作世界攝影師，用鏡頭記錄下海洋與海浪的畫面，也與不同的造浪者合作，包括此次的鳳小岳，希望在海洋保育掀起屬於自己的浪潮，也鼓勵每個人都能成為造浪者，為人生注入能量掀起浪花。

生活忙碌的鳳小岳，對於保養也很有心得，認為保養要由內而外，家裡很注重東方的養生方式，從小就吃薑黃、藍綠藻來保養身體。而他也喜歡使用海洋拉娜經典乳霜與濃萃雙重修復精華，乳霜帶來強大的修復力，濃萃雙重修復精華則適合在肌膚出狀況時，恢復穩定與健康。

海洋拉娜在高雄漢神巨蛋打造概念店，以耗時1個月手工創造的金色髮絲紋手工漆、義大利進口天鵝絨、鏡面水銀玻璃與手工金絲壁布，四種精細材質營造出低調與奢華感。而每個牆面都展示明星商品，讓人看到海洋拉娜的獨特風格。

為慶祝海洋拉娜高雄漢神巨蛋專櫃、新竹巨城專櫃開幕，即日起至9月18日於海洋拉娜高雄漢神巨蛋專櫃或新竹巨城專櫃，拍照打卡並根據櫃點標記 #海洋拉娜漢神巨蛋 或 #海洋拉娜新竹巨城，公開分享，即有機會獲得「星砂修護柔化唇膜」。

拍照打卡並根據櫃點標記 #海洋拉娜漢神巨蛋 或 #海洋拉娜新竹巨城，公開分享，即有機會獲得「星砂修護柔化唇膜」。圖／海洋拉娜提供
拍照打卡並根據櫃點標記 #海洋拉娜漢神巨蛋 或 #海洋拉娜新竹巨城，公開分享，即有機會獲得「星砂修護柔化唇膜」。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜耗資千萬打造高雄漢神巨蛋概念店開幕。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜耗資千萬打造高雄漢神巨蛋概念店開幕。圖／海洋拉娜提供
使用海洋拉娜的鳳小岳對於保養也很有心得。圖／海洋拉娜提供
使用海洋拉娜的鳳小岳對於保養也很有心得。圖／海洋拉娜提供

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