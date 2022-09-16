鳳小岳為追老婆愛上海洋 現身海洋拉娜漢神巨蛋店開幕

擁有多重身分包括人夫、人父、演員、歌手的鳳小岳，更是熱愛海洋與人生的代表，更透露自己愛上海洋，是為了要追老婆。他受邀為海洋拉娜高雄漢神巨蛋概念店開幕，也成為海洋拉娜的造浪者，希望呼籲大家致力於海洋永續，讓大家用不同方式熱愛海洋，更重視保護。

海洋拉娜推出造浪者，在全球有合作世界攝影師，用鏡頭記錄下海洋與海浪的畫面，也與不同的造浪者合作，包括此次的鳳小岳，希望在海洋保育掀起屬於自己的浪潮，也鼓勵每個人都能成為造浪者，為人生注入能量掀起浪花。

生活忙碌的鳳小岳，對於保養也很有心得，認為保養要由內而外，家裡很注重東方的養生方式，從小就吃薑黃、藍綠藻來保養身體。而他也喜歡使用海洋拉娜經典乳霜與濃萃雙重修復精華，乳霜帶來強大的修復力，濃萃雙重修復精華則適合在肌膚出狀況時，恢復穩定與健康。

海洋拉娜在高雄漢神巨蛋打造概念店，以耗時1個月手工創造的金色髮絲紋手工漆、義大利進口天鵝絨、鏡面水銀玻璃與手工金絲壁布，四種精細材質營造出低調與奢華感。而每個牆面都展示明星商品，讓人看到海洋拉娜的獨特風格。