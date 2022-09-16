Exquisite GUCCI台北101快閃店中店 開啟無限鏡相宇宙

好玩、趣味、情境感，永遠是讓時尚迷樂此不疲的樂趣所在。古馳（GUCCI）曾於8月發表2022 Exquisite秋冬廣告視覺，今日品牌在台北101專賣店中迅速推出Exquisite GUCCI店中店，重現由品牌創意總監Alessandro Michele發想、宛如萬花筒般的鏡相魔幻美學。

包含《大開眼戒》、《2001太空漫遊》、《鬼店》電影中的詭譎或科幻場景為Alessandro Michele重新演繹，而本次的Exquisite GUCCI店中店裡，黑白格紋交織的地毯藏有GUCCI字樣，空間中以LED燈光透射於閃亮鏡面加上留白牆面也讓人聯想到庫柏力克電影《2001太空漫遊》的前衛迷幻。

Exquisite秋冬時裝整體融合了1970的搖滾與叛逆風格，閃亮反光材質、蘇格蘭紋、水鑽隨處可見。看似嚴謹的正裝則在細節處埋入大量彩蛋，像是與adidas聯名的西裝外套將經典條紋藏入袖口內側，蘇格蘭風的紅黃二色格紋則在細節處縫入GUCCI字樣，或是襯衫的水鑽領口處也藏有古馳品牌首字母G字樣，待人細看挖掘。