聽新聞
test
0:00 / 0:00
Exquisite GUCCI台北101快閃店中店 開啟無限鏡相宇宙
好玩、趣味、情境感，永遠是讓時尚迷樂此不疲的樂趣所在。古馳（GUCCI）曾於8月發表2022 Exquisite秋冬廣告視覺，今日品牌在台北101專賣店中迅速推出Exquisite GUCCI店中店，重現由品牌創意總監Alessandro Michele發想、宛如萬花筒般的鏡相魔幻美學。
包含《大開眼戒》、《2001太空漫遊》、《鬼店》電影中的詭譎或科幻場景為Alessandro Michele重新演繹，而本次的Exquisite GUCCI店中店裡，黑白格紋交織的地毯藏有GUCCI字樣，空間中以LED燈光透射於閃亮鏡面加上留白牆面也讓人聯想到庫柏力克電影《2001太空漫遊》的前衛迷幻。
Exquisite秋冬時裝整體融合了1970的搖滾與叛逆風格，閃亮反光材質、蘇格蘭紋、水鑽隨處可見。看似嚴謹的正裝則在細節處埋入大量彩蛋，像是與adidas聯名的西裝外套將經典條紋藏入袖口內側，蘇格蘭風的紅黃二色格紋則在細節處縫入GUCCI字樣，或是襯衫的水鑽領口處也藏有古馳品牌首字母G字樣，待人細看挖掘。
先前時裝秀發表時討論熱烈的雙面鴨舌帽也在店中現身，此外一款從資料庫中重新設計還未「定名」的包款則綴以GUCCI經典條紋織帶與雙G配件，但側邊改以三角輪廓，共有六種尺寸與六種顏色可供選擇。同時古馳LINE官方帳號再推出限定遊戲與Exquisite專區，只要點選圖片便能自由瀏覽全系列女士或男性單品。Exquisite GUCCI店中店已在GUCCI台北101專賣店中登場，並將持續至10月14日（五）為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言