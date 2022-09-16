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Exquisite GUCCI台北101快閃店中店 開啟無限鏡相宇宙

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑白地毯中藏入的GUCCI字樣與多個藏在衣服中的小彩蛋，為Exquisite GUCCI系列帶來了驚喜與趣味感。圖 / GUCCI提供
黑白地毯中藏入的GUCCI字樣與多個藏在衣服中的小彩蛋，為Exquisite GUCCI系列帶來了驚喜與趣味感。圖 / GUCCI提供

好玩、趣味、情境感，永遠是讓時尚迷樂此不疲的樂趣所在。古馳（GUCCI）曾於8月發表2022 Exquisite秋冬廣告視覺，今日品牌台北101專賣店中迅速推出Exquisite GUCCI店中店，重現由品牌創意總監Alessandro Michele發想、宛如萬花筒般的鏡相魔幻美學。

包含《大開眼戒》、《2001太空漫遊》、《鬼店》電影中的詭譎或科幻場景為Alessandro Michele重新演繹，而本次的Exquisite GUCCI店中店裡，黑白格紋交織的地毯藏有GUCCI字樣，空間中以LED燈光透射於閃亮鏡面加上留白牆面也讓人聯想到庫柏力克電影《2001太空漫遊》的前衛迷幻。

Exquisite秋冬時裝整體融合了1970的搖滾與叛逆風格，閃亮反光材質、蘇格蘭紋、水鑽隨處可見。看似嚴謹的正裝則在細節處埋入大量彩蛋，像是與adidas聯名的西裝外套將經典條紋藏入袖口內側，蘇格蘭風的紅黃二色格紋則在細節處縫入GUCCI字樣，或是襯衫的水鑽領口處也藏有古馳品牌首字母G字樣，待人細看挖掘。

先前時裝秀發表時討論熱烈的雙面鴨舌帽也在店中現身，此外一款從資料庫中重新設計還未「定名」的包款則綴以GUCCI經典條紋織帶與雙G配件，但側邊改以三角輪廓，共有六種尺寸與六種顏色可供選擇。同時古馳LINE官方帳號再推出限定遊戲與Exquisite專區，只要點選圖片便能自由瀏覽全系列女士或男性單品。Exquisite GUCCI店中店已在GUCCI台北101專賣店中登場，並將持續至10月14日（五）為止。

黃色格紋長褲，41,000元。圖 / GUCCI提供
黃色格紋長褲，41,000元。圖 / GUCCI提供
黑棕色馬銜鍊厚底莫卡辛鞋，40,800元。圖 / GUCCI提供
黑棕色馬銜鍊厚底莫卡辛鞋，40,800元。圖 / GUCCI提供
首次在Exquisite GUCCI大秀上亮相的全新包款，目前尚未定名，是從品牌資料庫中挖掘出、重新演繹的嶄新設計，共有六種尺寸與六種顏色。圖 / GUCCI提供
首次在Exquisite GUCCI大秀上亮相的全新包款，目前尚未定名，是從品牌資料庫中挖掘出、重新演繹的嶄新設計，共有六種尺寸與六種顏色。圖 / GUCCI提供
adidas X Gucci GAZELLE白色布鞋，28,400元。圖 / GUCCI提供
adidas X Gucci GAZELLE白色布鞋，28,400元。圖 / GUCCI提供
GUCCI LINE官方帳號再推出限定小遊戲與Exquisite專區，只要點選圖片便能自由瀏覽全系列女士或男性單品。圖 / GUCCI提供
GUCCI LINE官方帳號再推出限定小遊戲與Exquisite專區，只要點選圖片便能自由瀏覽全系列女士或男性單品。圖 / GUCCI提供
Rhyton Exquisite GUCCI運動鞋，34,800元。圖 / GUCCI提供
Rhyton Exquisite GUCCI運動鞋，34,800元。圖 / GUCCI提供
雙G小號皮革肩背提包，10萬7,000元。圖 / GUCCI提供
雙G小號皮革肩背提包，10萬7,000元。圖 / GUCCI提供
Horesbit 1955黑色皮革肩背提包，10萬9,100元。圖 / GUCCI提供
Horesbit 1955黑色皮革肩背提包，10萬9,100元。圖 / GUCCI提供
LED燈光與留白的牆面讓人聯想到庫柏力克電影中《2001太空漫遊》的前衛迷幻。圖 / GUCCI提供
LED燈光與留白的牆面讓人聯想到庫柏力克電影中《2001太空漫遊》的前衛迷幻。圖 / GUCCI提供

品牌 太空 台北101

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