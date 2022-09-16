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炎P相挺萬寶龍On the Move快閃店 AI助攻神旅行

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
自陳「始終不在框架內」的炎亞綸，今日並提到特別欣賞萬寶龍的登山精神，砥礪了所有人的生活。記者 / 吳致碩攝影
自陳「始終不在框架內」的炎亞綸，今日並提到特別欣賞萬寶龍的登山精神，砥礪了所有人的生活。記者 / 吳致碩攝影

只要往前踏出一步，那一步就具備了關於未來的無限可能。萬寶龍（Montblanc）繼先前喊出跨品項的「On The Move」全新訴求後，火速於今日在信義區打造了「On The Move」主題快閃店，並邀請品牌超級麻吉「炎P」炎亞綸熱情站台，以時髦姿態，呼應品牌「向心而行，自有所成」（What Moves You, Makes You）的動感精神。

炎亞綸近期維持多工斜槓模式，同時拍戲、準備演唱會與專輯錄製。自陳「始終不在框架內」的他並特別欣賞萬寶龍的登山精神，尤其在艱困的時代砥礪了所有人的生活。也由於萬寶龍與山峰的連結，他再感性分享，「每一坐山峰都要爬到頂峰才能完成這趟旅程。」並表示，「只要有動、不管是大腦或身體，就會創造機會。」

今日炎亞綸帶逛On The Move快閃店時，手上戴上了全台唯一的1858 GMT腕表。也由於快閃店主視覺是由4810 M Lock「鎖扣」組成了裝置藝術，他並回應一旦國境開放時，他最想「解鎖」的旅遊地點將會是威尼斯，一部分原因是威尼斯即將消失，是「時代的眼淚」。

由品牌新任創意總監Marco Tomasetta為品牌設計的「M LOCK 4810鎖扣裝置」，透過漸變的顏色組合成快閃店的搶眼裝飾藝術牆面。其靈感來自登山包中方便開關、又具強烈裝飾性的鎖扣，並廣泛出現在本季萬寶龍各式包款與皮件商品細節。更由於On The Move主張全方位的生活風格，精確展示第二地時間的1858系列GMT日期顯示自動腕表、展示高辨識度紋路表情的風尚3.0系列皮件、讓生活更為智慧運用的Summit 3智慧腕表，以及代表萬寶龍風格原點的星際行者系列黑色宇宙書寫工具，全數都在快閃空間中氣質展現。

而現場空間再提供了「快閃兌換城市主題拍貼機」，只要加入萬寶龍LINE官方帳號即可免費乙次，並透過後製AI濾鏡，任人自由穿梭在東京、巴黎、米蘭、倫敦...等不同城市。快閃店將從9月16日開始，地點位於台北市信義區松高路16號，介於微風松高與松高路口廣場之間，並至9月18日（日）為止。唯快閃店現場並不提供銷售服務，可步行至鄰近的台北101專賣店或新光三越A8專門店。

由品牌創意總監Marco Tomasetta設計的「M LOCK 4810鎖扣裝置」，透過漸變的顏色組合成快閃店中炎亞綸身後的搶眼裝飾藝術牆面。記者 / 吳致碩攝影
由品牌創意總監Marco Tomasetta設計的「M LOCK 4810鎖扣裝置」，透過漸變的顏色組合成快閃店中炎亞綸身後的搶眼裝飾藝術牆面。記者 / 吳致碩攝影
1858系列GMT日期顯示自動腕表，以醒目色塊取代指針，讓讀取第二地時間更為直觀簡潔。圖 / Montblanc提供
1858系列GMT日期顯示自動腕表，以醒目色塊取代指針，讓讀取第二地時間更為直觀簡潔。圖 / Montblanc提供
店內陳列了自時計、皮件、書寫工具的全品項商品。圖 / 萬寶龍提供
店內陳列了自時計、皮件、書寫工具的全品項商品。圖 / 萬寶龍提供
白色的快閃店外牆上，並有著萬寶龍經典的白色六芒星圖騰。圖 / 萬寶龍提供
白色的快閃店外牆上，並有著萬寶龍經典的白色六芒星圖騰。圖 / 萬寶龍提供
簡約空間內使用了白、紅、黑三色，皆是萬寶龍經典的品牌顏色。圖 / 萬寶龍提供
簡約空間內使用了白、紅、黑三色，皆是萬寶龍經典的品牌顏色。圖 / 萬寶龍提供
風尚3.0系列單肩包，29,300元。圖 / Montblanc提供
風尚3.0系列單肩包，29,300元。圖 / Montblanc提供
1858系列GMT日期顯示自動腕表表背並有世界時區對照，可快速計算出第二地正確時間。圖 / Montblanc提供
1858系列GMT日期顯示自動腕表表背並有世界時區對照，可快速計算出第二地正確時間。圖 / Montblanc提供
Summit 3系列智慧腕表將可替換表面，並有黑、藍、綠三色可選。圖 / Montblanc提供
Summit 3系列智慧腕表將可替換表面，並有黑、藍、綠三色可選。圖 / Montblanc提供
店內陳列了自時計、皮件、書寫工具的全品項商品。圖 / 萬寶龍提供
店內陳列了自時計、皮件、書寫工具的全品項商品。圖 / 萬寶龍提供
風尚3.0系列皮帶，價格店洽。圖 / Montblanc提供
風尚3.0系列皮帶，價格店洽。圖 / Montblanc提供
身上輪番以風尚3.0系列不同包款造型的炎亞綸，展現了帥氣與十足的親和力。記者 / 吳致碩攝影
身上輪番以風尚3.0系列不同包款造型的炎亞綸，展現了帥氣與十足的親和力。記者 / 吳致碩攝影
Summit 3系列智慧腕表將可替換表面，並有黑、藍、綠三色可選。圖 / Montblanc提供
Summit 3系列智慧腕表將可替換表面，並有黑、藍、綠三色可選。圖 / Montblanc提供
1858系列GMT日期顯示自動腕表，11萬9,300元。圖 / Montblanc提供
1858系列GMT日期顯示自動腕表，11萬9,300元。圖 / Montblanc提供
由於On The Move主張全方位的生活風格，包含1858 GMT腕表、風尚3.0系列皮件、Summit 3智慧腕表與星際行者系列黑色宇宙書寫工具，全數都在快閃空間中氣質展現。圖 / Montblanc提供
由於On The Move主張全方位的生活風格，包含1858 GMT腕表、風尚3.0系列皮件、Summit 3智慧腕表與星際行者系列黑色宇宙書寫工具，全數都在快閃空間中氣質展現。圖 / Montblanc提供
深色麂皮西裝並有流蘇裝飾，而身上的萬寶龍風尚3.0小包具有立體的壓印紋路，更成為全身造型亮點。記者 / 吳致碩攝影
深色麂皮西裝並有流蘇裝飾，而身上的萬寶龍風尚3.0小包具有立體的壓印紋路，更成為全身造型亮點。記者 / 吳致碩攝影
從9月16日開始、為期3日到9月18日（日）的On The Move快閃店，一次獻上萬寶龍的全品項生活風格提案。記者 / 吳致碩攝影
從9月16日開始、為期3日到9月18日（日）的On The Move快閃店，一次獻上萬寶龍的全品項生活風格提案。記者 / 吳致碩攝影
風尚3.0系列薄公文包，36,700元。圖 / Montblanc提供
風尚3.0系列薄公文包，36,700元。圖 / Montblanc提供

快閃 品牌 威尼斯

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