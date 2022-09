炎P相挺萬寶龍On the Move快閃店 AI助攻神旅行

只要往前踏出一步,那一步就具備了關於未來的無限可能。萬寶龍(Montblanc)繼先前喊出跨品項的「On The Move」全新訴求後,火速於今日在信義區打造了「On The Move」主題快閃店,並邀請品牌超級麻吉「炎P」炎亞綸熱情站台,以時髦姿態,呼應品牌「向心而行,自有所成」(What Moves You, Makes You)的動感精神。

炎亞綸近期維持多工斜槓模式,同時拍戲、準備演唱會與專輯錄製。自陳「始終不在框架內」的他並特別欣賞萬寶龍的登山精神,尤其在艱困的時代砥礪了所有人的生活。也由於萬寶龍與山峰的連結,他再感性分享,「每一坐山峰都要爬到頂峰才能完成這趟旅程。」並表示,「只要有動、不管是大腦或身體,就會創造機會。」

今日炎亞綸帶逛On The Move快閃店時,手上戴上了全台唯一的1858 GMT腕表。也由於快閃店主視覺是由4810 M Lock「鎖扣」組成了裝置藝術,他並回應一旦國境開放時,他最想「解鎖」的旅遊地點將會是威尼斯,一部分原因是威尼斯即將消失,是「時代的眼淚」。

由品牌新任創意總監Marco Tomasetta為品牌設計的「M LOCK 4810鎖扣裝置」,透過漸變的顏色組合成快閃店的搶眼裝飾藝術牆面。其靈感來自登山包中方便開關、又具強烈裝飾性的鎖扣,並廣泛出現在本季萬寶龍各式包款與皮件商品細節。更由於On The Move主張全方位的生活風格,精確展示第二地時間的1858系列GMT日期顯示自動腕表、展示高辨識度紋路表情的風尚3.0系列皮件、讓生活更為智慧運用的Summit 3智慧腕表,以及代表萬寶龍風格原點的星際行者系列黑色宇宙書寫工具,全數都在快閃空間中氣質展現。