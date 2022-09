勞力士再度合作Goodwood骨董車盛會 見證時光魅力

時間的美好不總是單向而線性,有時遠眺未來固然讓人心生希望,回首過去同樣也讓人心頭暖暖。由勞力士(ROLEX)鼎力贊助的2022年古德伍德骨董車盛會(Goodwood Revival)將在9月16日(五)開跑,為期三日活動中,除回望過去汽車工業的美好,更帶人領略工匠手藝與時光堆疊後更顯芳醇的歲月滋味。

三項車壇重要大事:法拉利(Ferrari)成立75周年、奧斯汀7型(Austin 7)100周年與傳奇車手Graham Hill首次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽(FIA Formula One World Championship),已經讓2022的聚會成為格外閃耀的特殊年份。

於此同時,古德伍德骨董車盛會更匯集了15位利曼24小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)的冠軍得主,其中包含本屆冠軍Brendon Hartley與勞力士代言人、傳奇車手Tom Kristensen,而競賽道上,更將帶來從摩托車到骨董車Austin 40車型的13項精彩賽事,令人熱血沸騰。