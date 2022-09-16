勞力士再度合作Goodwood骨董車盛會 見證時光魅力

時間的美好不總是單向而線性，有時遠眺未來固然讓人心生希望，回首過去同樣也讓人心頭暖暖。由勞力士（ROLEX）鼎力贊助的2022年古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival）將在9月16日（五）開跑，為期三日活動中，除回望過去汽車工業的美好，更帶人領略工匠手藝與時光堆疊後更顯芳醇的歲月滋味。

三項車壇重要大事：法拉利（Ferrari）成立75周年、奧斯汀7型（Austin 7）100周年與傳奇車手Graham Hill首次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽（FIA Formula One World Championship），已經讓2022的聚會成為格外閃耀的特殊年份。

於此同時，古德伍德骨董車盛會更匯集了15位利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的冠軍得主，其中包含本屆冠軍Brendon Hartley與勞力士代言人、傳奇車手Tom Kristensen，而競賽道上，更將帶來從摩托車到骨董車Austin 40車型的13項精彩賽事，令人熱血沸騰。