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勞力士再度合作Goodwood骨董車盛會 見證時光魅力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了熱血的各項賽事，骨董車盛會更在今年首度舉辦「復甦與繁榮」的研討會，邀集各方藝術家、名匠與骨董專家主持、分享視野與觀點。圖 / 勞力士提供
除了熱血的各項賽事，骨董車盛會更在今年首度舉辦「復甦與繁榮」的研討會，邀集各方藝術家、名匠與骨董專家主持、分享視野與觀點。圖 / 勞力士提供

時間的美好不總是單向而線性，有時遠眺未來固然讓人心生希望，回首過去同樣也讓人心頭暖暖。由勞力士（ROLEX）鼎力贊助的2022年古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival）將在9月16日（五）開跑，為期三日活動中，除回望過去汽車工業的美好，更帶人領略工匠手藝與時光堆疊後更顯芳醇的歲月滋味。

三項車壇重要大事：法拉利（Ferrari）成立75周年、奧斯汀7型（Austin 7）100周年與傳奇車手Graham Hill首次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽（FIA Formula One World Championship），已經讓2022的聚會成為格外閃耀的特殊年份。

於此同時，古德伍德骨董車盛會更匯集了15位利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的冠軍得主，其中包含本屆冠軍Brendon Hartley與勞力士代言人、傳奇車手Tom Kristensen，而競賽道上，更將帶來從摩托車到骨董車Austin 40車型的13項精彩賽事，令人熱血沸騰。

骨董車盛會更在2022年首度舉辦了「復甦與繁榮」的研討會，邀集各方藝術家、名匠與骨董專家主持、分享視野與觀點。盛會最高潮則在9月18日（日）登場：獲得「大會車手」（Driver of the Meeting）殊榮的車手將可獲贈一只勞力士的Oyster Perpetual Datejust 41腕表作為獎勵。一心向前奔跑的同時，偶爾也值得和過去的自己相遇。即便無法親臨現場，2022年的古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival），也可在官方網站或英國ITV4網站上觀看，前提是必須註冊並登入會員，即可感受宛如現場的懷舊與速度魅力。

15位利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的冠軍得主，其中包含本屆冠軍Brendon Hartley與勞力士代言人、傳奇車手Tom Kristensen，都將在本次盛會中齊聚。圖 / 勞力士提供
15位利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）的冠軍得主，其中包含本屆冠軍Brendon Hartley與勞力士代言人、傳奇車手Tom Kristensen，都將在本次盛會中齊聚。圖 / 勞力士提供
勞力士（ROLEX）鼎力贊助的2022年古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival）將在9月16日（五）開跑，見證美好時光。圖 / 勞力士提供
勞力士（ROLEX）鼎力贊助的2022年古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival）將在9月16日（五）開跑，見證美好時光。圖 / 勞力士提供
2022年的古德伍德骨董車盛會將帶來從摩托車到骨董車Austin 40車型的13項精彩賽事，令人熱血沸騰。圖 / 勞力士提供
2022年的古德伍德骨董車盛會將帶來從摩托車到骨董車Austin 40車型的13項精彩賽事，令人熱血沸騰。圖 / 勞力士提供

車手 勞力士 法拉利

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