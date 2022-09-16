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LOUIS VUITTON電動船現身日月潭 高規格遊程引人側目

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供

不要懷疑！法國時尚頂端品牌LOUIS VUITTON出現在日月潭了，日管處科長陳建仲表示，改裝為LV品牌的兩艘電動船，9月13至15日出現在潭面上，更代表日月潭業者已可以接待這麼高檔的VIP客戶，雖然這只是一個VIP鑒賞專案活動，活動結束後就會回復原來的裝扮，但業者透露，不只LV，未來包括GUCCI及其他國際一線知名品牌，目前都在洽談中。

日管處指出，在日月潭推動環保無噪音的電動船已十多年，這次是在一個機緣巧合下，得知法國時尚頂端品牌LOUIS VUITTON（LV）台灣代理商，有意在日月潭舉辦VIP年度鑒賞活動，前來潭區勘景時，碰巧LV集團轄下品牌也是以豪華遊艇聞名全世界，因而推薦日管處推廣永續旅遊電動節能遊艇來做結合，搭配遊艇下午茶遊程結合在這次的遊湖體驗之中。

得到LV集團的高度認可後，日管處推薦潭區專營包船的金鑽號以及新東方號電動船，以全面包覆式改裝為LV藍白意象的代表色，並導入日月潭頂尖的飯店加上台中知名的調酒師來規劃精美的船上下午茶行程，由於這些貴賓們希望能規劃出借一個專區，於是聯繫碼頭管理單位規畫出專屬動線， 及上下船的專屬碼頭，讓LV貴賓們享受豪華電動船遊艇高規格服務。

日管處表示，很榮幸能媒合促成時尚頂端品牌貴賓選擇來到日月潭，讓電動船家朝向差異化、特殊化的主題性的包船遊程，接待高檔的VIP客戶，讓日月潭的山光水色，重新定位世界頂級的風景區。

由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供
由金鑽號及新東方號電動船改裝的LV品牌包船行程，3天來航行在日月潭潭面中，順利接待高檔的VIP客戶。圖／讀者提供

日月潭 LV 品牌

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