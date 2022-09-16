影／台鐵X近鐵靚味便當今天開賣 高雄鐵道迷搶翻天

台鐵局與日本近鐵聯名推出的台日「靚味便當」今早11點在高雄火車站開賣，使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，盛裝台灣在地食材做成的美味佳餚，每日限定販售50個，共將賣出500份，有民眾7點多就來排隊，搶頭香的蔡先生夜班下班後就來，指為了收藏造型便當盒，花399元很值得。

慶祝台鐵與近鐵簽訂友好協定5周年，雙方今天推聯名靚味便當，不只便當盒是近鐵列車造型，打開後是蒲燒鰻魚及選用一等白米製成的台式油飯，配菜還有屏東紅寶石紅藜，高雄甲仙芋頭及乾魷魚、乾香菇絲及特色油蔥蝦米。高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯說，日本人認為吃鰻魚可對抗炎夏，搭配酸甜的洛神漬蘿蔔片、紫蘇梅則能解膩，風味獨特。

上午準11點，台鐵局餐旅服務總所協理王文謙與日商近鐵投資控股公司總經理土井康敬一起搖鈴宣布便當開賣，大排長龍的鐵道迷如願買走限量便當，蔡先生夜班下班後家也不回，就直奔高雄火車站排隊，搶得頭香，他說這次便當盒材質是陶瓷，收藏更有感，包括到日本買到的造型便當，他先後已收藏十多個。

王文謙表示，日本有60幾個鐵道公司，台鐵與10家以上合作過，每次便當盒均展現不同列車特色，像上一款與西武聯名推出的便當，「草鞋豬排」就讓鐵道迷超有感。

台鐵局表示，台鐵X近鐵「靚味便當」今起到25日在「高雄車站東六門販賣店」販售，每天11點開賣、午餐限定出售50份，買靚味便當，就贈近鐵阿倍野熊、台鐵鐵魯及漢娜將限量版帆布袋。

台鐵局也說，販售期間與「靚味便當」拍照上傳至「Fun台鐵」Facebook粉絲團的活動貼文，標註#「台日聯名『靚味便當』」及「近鐵觀光特急SHIMAKAZE」的語句，就有機會抽獎得到近鐵提供的限量版「SHIMAKAZE電車悠遊卡」，這張悠遊卡平時只在日本才買得到。