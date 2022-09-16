瑪民快收！7-ELEVEN推「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點

瑪民們集合！7-ELEVEN攜手擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自9月21日起展開「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動，以黃阿瑪及後宮人氣主角結合下午茶主題全新圖素首度登場，限量推出翻轉收納包、輕量摺疊購物車、9L恆溫烤箱、可擦手圍裙＋隔熱手套組、電子料理秤等下午茶及外出周邊商品。此外，迎接換季換包潮，7-ELEVEN自9月23日起推出「美國TIMBERLAND精品包、鐘表」門市快閃購、集點活動，除了經典黑之外，更有小麥色、軍綠等大地色系包款與首度登場的經典腕表，皆為限量獨家款。

7-ELEVEN表示，毛孩商機正夯，越來越多人養寵物做伴，毛小孩們更成為日常中最療癒的存在，本次攜手最強毛宇宙巨星「黃阿瑪的後宮生活」推出全店集點活動，更於9月21日下午3點起至9月25日限時5天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳報手機號碼就可直接加購，讓貓奴們輕鬆收編；集點活動則於9月26日下午3點起開跑。

7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出下午茶系列周邊，包括「限量9L恆溫烤箱」，具70～250°C無段式恆溫控制，60分鐘定時功能，透明可視玻璃門設計，門市快閃購消費不限金額加999元，9月26日下午3點起集滿6點加999元；觸控式的「限量電子料理秤」，玻璃鏡秤盤易擦拭，具七種模式轉換功能，長時間未使用會自動關機，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加349元，9月26日下午3點起每款集滿6點加349元；「限量可擦手圍裙＋隔熱手套組」布面防潑水處理，防油汙殘留，隔熱手套為貓咪大頭設計，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，9月26日下午3點起每款集滿6點加399元。

外出系列週邊則推出超可愛的「限量翻轉收納包」，舒適絨毛材質，雙角色設計，可隨意翻轉變換造型，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加199元，9月26日下午3點起每款集滿6點加199元；40公升大容量的「限量輕量摺疊購物車」，附可伸縮拉桿方便移動，摺疊後好收納，秋季出遊超實用，門市快閃購消費不限金額加899元，9月26日下午3點起集滿6點加899元。