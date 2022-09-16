快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪民快收！7-ELEVEN推「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出「限量電子料理秤」，共2款，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額每款加349元，9月26日下午3點起每款集滿6點加349元；「限量可擦手圍裙＋隔熱手套組」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，9月26日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出「限量電子料理秤」，共2款，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額每款加349元，9月26日下午3點起每款集滿6點加349元；「限量可擦手圍裙＋隔熱手套組」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，9月26日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供

瑪民們集合！7-ELEVEN攜手擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自9月21日起展開「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動，以黃阿瑪及後宮人氣主角結合下午茶主題全新圖素首度登場，限量推出翻轉收納包、輕量摺疊購物車、9L恆溫烤箱、可擦手圍裙＋隔熱手套組、電子料理秤等下午茶及外出周邊商品。此外，迎接換季換包潮，7-ELEVEN自9月23日起推出「美國TIMBERLAND精品包、鐘表」門市快閃購、集點活動，除了經典黑之外，更有小麥色、軍綠等大地色系包款與首度登場的經典腕表，皆為限量獨家款。

7-ELEVEN表示，毛孩商機正夯，越來越多人養寵物做伴，毛小孩們更成為日常中最療癒的存在，本次攜手最強毛宇宙巨星「黃阿瑪的後宮生活」推出全店集點活動，更於9月21日下午3點起至9月25日限時5天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳報手機號碼就可直接加購，讓貓奴們輕鬆收編；集點活動則於9月26日下午3點起開跑。

7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出下午茶系列周邊，包括「限量9L恆溫烤箱」，具70～250°C無段式恆溫控制，60分鐘定時功能，透明可視玻璃門設計，門市快閃購消費不限金額加999元，9月26日下午3點起集滿6點加999元；觸控式的「限量電子料理秤」，玻璃鏡秤盤易擦拭，具七種模式轉換功能，長時間未使用會自動關機，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加349元，9月26日下午3點起每款集滿6點加349元；「限量可擦手圍裙＋隔熱手套組」布面防潑水處理，防油汙殘留，隔熱手套為貓咪大頭設計，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，9月26日下午3點起每款集滿6點加399元。

外出系列週邊則推出超可愛的「限量翻轉收納包」，舒適絨毛材質，雙角色設計，可隨意翻轉變換造型，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加199元，9月26日下午3點起每款集滿6點加199元；40公升大容量的「限量輕量摺疊購物車」，附可伸縮拉桿方便移動，摺疊後好收納，秋季出遊超實用，門市快閃購消費不限金額加899元，9月26日下午3點起集滿6點加899元。

此外，7-ELEVEN自9月23日起限量推出「美國TIMBERLAND精品包、鐘表」門市快閃購、集點活動，包括2022年全新的「都會輕旅系列－側背包、側背包」兩大包款，皆為防潑水面料製作，經典品牌橘標吊飾皆可拆下當鑰匙圈；「都會輕旅側背包」可單背或斜背，適合平常外出使用，「後背包」可放13吋筆電大容量，適合出遊使用。另有首次推出的「品牌經典腕表」，45mm大表徑、經典品牌字樣表背搭配皮革表帶，整套換購穿搭輕鬆打造秋季潮流時尚。

7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動自9月21日起開跑，看準民眾喜愛在家與親友一起體驗烘焙樂趣，推出下午茶系列周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動自9月21日起開跑，看準民眾喜愛在家與親友一起體驗烘焙樂趣，推出下午茶系列周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店攜手擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自9月21日起展開「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店攜手擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自9月21日起展開「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點推出「限量翻轉收納包」，共2款，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額每款加199元，9月26日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點推出「限量翻轉收納包」，共2款，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額每款加199元，9月26日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月23日起推出「美國TIMBERLAND精品包、鐘表」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月23日起推出「美國TIMBERLAND精品包、鐘表」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購自9月21日下午3點起至9月25日限時5天，消費不限金額、結帳報手機號碼就可直接加購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購自9月21日下午3點起至9月25日限時5天，消費不限金額、結帳報手機號碼就可直接加購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點推出「限量翻轉收納包」，共2款，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額每款加199元，9月26日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點推出「限量翻轉收納包」，共2款，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額每款加199元，9月26日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出「限量9L恆溫烤箱」，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額加999元，9月26日下午3點起集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出「限量9L恆溫烤箱」，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額加999元，9月26日下午3點起集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出「限量輕量摺疊購物車」，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額加899元，9月26日下午3點起集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮午茶」門市快閃購、集點活動推出「限量輕量摺疊購物車」，9月21日下午3點起至9月25日門市快閃購消費不限金額加899元，9月26日下午3點起集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供

快閃 下午茶

延伸閱讀

盤點飯店秋季下午茶！台灣食材入列、避人潮也能在家吃

每人1晚只要847元再免費吃早餐與下午茶！還有星級飯店「高鐵優惠」65折起

國內大型展覽商店幕後推手 有你共創開啟IP商售新藍海

超商奶蓋搶先喝！全家 X 再睡5分鐘新推「奶蓋系列」 還與「林銀杏」共推杏仁甜品 飲品甜點都到齊 下午茶開吃囉

相關新聞

高雄熱氣球愛河登場 今天起至9月25日天天享浪漫

今年高雄熱氣球活動在田寮、愛河兩地接力舉辦，愛河場域活動昨天開始，進行至9月25日結束，現場可觀看熱氣球繫留，假日還有市...

超Q「樂高企鵝人偶」首度在台亮相 現身新竹市立動物園

新竹市政府攜手樂高，即日起至9月25日推出樂高集章、動物知識挑戰賽，還有全台首度亮相的「樂高企鵝人偶」見面會，吸引大小朋...

2022台北米其林名單出爐 網推這家創意無限

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查台北上榜的31家米其林餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台北六大米其林餐廳有哪些。

漫遊如夢似幻的River Tweed河畔！香奈兒絕美秋冬形象

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL） 2022/23秋冬高級時裝系列的主軸。香奈兒最新發表的本季形象廣告中，模特兒Riann...

龔俊、王鶴棣賞巨型沙雕 賈樟柯執導LV男裝秀魔幻奇景

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Prêt-à-Porter Homme工作室於5月巴黎男裝周期間，在巴黎...

離島旅遊大比拼「澎湖」跳島行程討論度超高！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離島旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全臺六大離島旅遊排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。