影／童綜合設產後護理之家VIP房19坪 44間2年後啟用
台中海線人口增加與生育率提高，童綜合醫療社團法人今舉辦產後護理之家新建工程開工典禮，規劃44房、46張嬰兒床，其中規劃2間VIP房，單間19坪展現海線霸氣格局，每房型採一對一分離式獨立冷暖空調，2台產婦專屬電梯，落實潔汙分流與感染控制。院方力拚2年後啟用，為海線注入更大的醫護量能。
今天上午由童綜合醫療社團法人童瑞年董事長主典祈願開工順利。童瑞年表示，為提供產婦及新生兒專業且精緻的照護服務而設置，2年後童綜合醫療社團法人產後護理之家將正式啟用。
童綜合醫療社團法人附設產後護理之家，規劃44間房，房型9坪至19坪，每房型都採一對一分離式獨立冷暖空調，其中，2間VIP房，房型就有19坪，初步規劃有個人休息室、會客室等專屬空間；嬰兒床部分46床，為降低感染風險，嬰兒室分為3區，每區有獨立護理站及洗澡室。
中心設置4台電梯，其中2台產婦專用，1台為工作人員及物品運送專用，1台為載運污物使用，落實潔汙分流並落實感染控制。
中心一樓設置美容室、美髮室，二樓有團體使用的瑜珈教室、綜合教室與交誼廳等，產婦餐點由通過HACCP認證的院內餐廳烹煮，由專業營養師、中醫師調配養生月子餐、燉品及飲品，讓產婦媽媽好好放鬆、愉悅地調養身體。
院方表示，未來產後護理之家是海線第一家結合醫院及產後照護的產後護理之家，將由婦產科、兒科及中醫科等專科醫師進行定期巡診服務，還有專業護理師提供產後照護、哺乳及育嬰指導，專業物理治療師授課指導產後運動，也有專業心理師提供心理諮商與心靈輔導。
初生嬰兒24小時由護理人員及嬰兒照顧人員全天候照護，嬰兒房設備齊全，也將嚴格管制門禁。
曾梓展強調，童綜合醫療社團法人設置產後護理之家，與台中市政府打造友善生養城市的理念相呼應，期待各產業都能共同建構出台中市安心懷孕、友善生養的環境。
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