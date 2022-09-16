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奮起湖解憂好食光 阿管處邀大家肖楠母樹下同放空解憂
為了讓全台遊客看見嘉義奮起湖多樣在地美食與懷舊山城風情，阿里山管理處在本月18日周日上午11點到下午5點，舉辦「奮起湖解憂好食光」活動，要讓民眾隨音樂漫步於老街與肖楠母樹下，一起拋開煩惱，享受休閒氣氛。
漫步穿梭在奮起湖老街，就能與街頭藝人不期相遇，感受不一樣的山城嘉年華氛圍，彷彿穿越時空華燈初上，這次「奮起湖解憂好食光」的活動主場地在肖楠母樹林平台，現場有街頭藝人輪番演唱，大家恣意的入座樹林下懶人沙發與小坐墊。
在此可以品嘗解憂調酒師「秉森酒室Bar bingsen」，以茶入酒設計的3款活動專屬調酒，有神木群的呼吸(烏龍茶)、太興岩的腳步聲(金萱茶)與日落梅仔坑(綠茶)，帶領大家拋開生活壓力，盡情享受山林氣氛。
阿里山管理處長洪維新表示，阿里山管理處是最熟悉阿里山的領路人，帶領遊客體驗阿里山美好，奮起湖也是行政院前瞻計畫的重要營造基地，本次活動宣傳奮起湖更多美食，並感受先人篳路藍縷的足跡，一起度過美好的時光。
阿里山管理處表示，這次活動組合台灣好行阿里山線公車票券及奮起湖多種美食，如奮起湖便當、愛玉、米餅與火車餅等，推出好食套票，購買限定台灣好行阿里山線解憂好食套票遊客，前50名再加碼贈送驅逐苦悶的解憂套餐，是秉森酒室Bar bingsen活動專屬調酒與甜甜圈1個，套票購買詳細資料請至「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁。
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