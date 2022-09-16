五大電動車「動力系統概念廠」 掌握驅動要角搶先機！

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全球車業正處於一個巨大變革，為了實現2050年碳中和目標，歐盟自2035年起將全面禁售燃油車，台灣也預計在2040年跟進，汽車製造商紛紛調整市場戰略，加快電動車的開發，包括福斯集團、豐田、特斯拉等大廠；電動車已成為未來汽車產業發展的主流，也帶動電動車供應鏈的美好前景。

電動車與傳統燃油車最大的差異就在動力系統，隨著電動車銷量提升，馬達及電池的製作材料需求也跟著增加。面對全球電動車市場的激烈競爭，台廠馬達動力系統供應鏈廠商，例如和大、中鋼、台達電等，不但搶佔先機，後勢更加看好。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出近三年（2019/07/27~2022/07/26）五大電動車動力系統概念廠，來看各家企業在電動車上如何各顯神通？

一、和大工業（網路聲量：432筆）



和大主要營運業務是生產汽車齒輪、軸類等傳動系統零組件，目前是全球最大純電動車減速箱供應商，市佔率逾2成。美國前三大車廠通用（GM）、福特（FORD）、克萊斯勒（Chrysler）都是其客戶。

在進軍國際之初，和大注意到台灣沒有精密度符合車用齒輪標準的設備，因此多從日本、美國、瑞士引進；此外，所需的鋼材當時雖然可向日、韓購入，但和大團隊思考，若是碰到船期有誤、天然災害，可能面臨無法準時交貨被罰款的問題，因此找上中鋼合作，一來可以從國內就地供應，二來降低材料取得風險，雙方合作至今，和大有98%的鋼料來自中鋼，其餘2%採購國外。

此外，因著和大在精製研磨、密齒合縫的專業技術，可以把齒輪箱噪音降到最低，普受國內外市場歡迎，更躍登成為特斯拉主要的減速齒輪供應商。和大預估，2023年~2024年燃油車、電動車銷售營收將呈現黃金交叉，2025年電動車零件營收貢獻將會超越燃油車。

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二、台達電（網路聲量：427筆）



台達電耕耘電動車超過10多年，從第一階段的電源轉換器開始做起，主打「Delta inside」的品牌形象，現在已邁入第二階段的電力電子產品，也就是電動車馬達控制與驅動馬達，形象訴求轉為「Powered by Delta」。

2016年，台達電與中鋼強強聯手打世界盃，藉由台達電於電機馬達設計累積的頂尖技術，加上中鋼開發的高效薄頂規電磁鋼片，成功打進歐系全球前五大車廠的電動車動力系統供應鏈；2021年再與中鋼合作，參與德國高價車款的電動車傳動系統開發案。

未來，驅動馬達、馬達控制與減速器三合一會是電動車驅動系統設計的大方向，台達電因此在電動車發展的第三階段推出三合一馬達，打造「Driven by Delta」的企業形象，也積極與減速器策略夥伴共同合作，台達電預估，預計將在2026年進入到第三階段。

三、中鋼（網路聲量：261筆）



電動車的動力系統驅動核心──馬達，裡面最關鍵的材料就是電磁鋼片。為了達到電動車對馬達節省能耗、又要體積小，又要馬力大的需求，電磁鋼片必須做到低鐵損、高磁通與薄厚度之特性。中鋼從2007年就與電動車大廠協同研發超能效電磁鋼片，目前已打進多家知名車廠供應鏈，整體佔比約3成。

因應未來電動車發展趨勢，車體朝「輕量化」發展，中鋼持續開發新一代車用鋼材，像是新一代車用鋼MS1300，其材料顯微組織採用鋼材強度最高的麻田散鐵(Martensite)，且在生產製程中採用中鋼發展的自回火技術，將強度提升達130公斤等級，是台北101大樓結構用鋼的2.2倍外，彎折半徑也低於2.5倍厚度水準，滿足車用保險桿部件對輥壓成形工法的要求。

今年8月中鋼更宣布，將投資 54.89 億元，進行軋鋼三廠「第二酸洗冷軋線 (2PLCM) 設備更新及軋延能力提升改造」計畫，精進薄頂規電磁鋼片製程，完成後將有效提升軋延能力，薄頂規電磁鋼片年產能可增至20萬公噸，同時具備中高碳鋼薄板及超高強度汽車用鋼年產能 10 萬公噸，除強化接單能力之外，並能維持中鋼公司在EV電動車供料市場的技術領先地位。

▲馬達示意圖

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四、 東元（網路聲量：167筆）



東元從工業馬達跨足電動車、電動巴士馬達，近年來東元為不同電動載具生產輸出能力50kW至250kW的動力系統，並採用中鋼電磁鋼片為材料，推出100%研發自製整合馬達和驅動器的動力模組。旗下產品包括EV馬達、車用馬達與驅動器二合一產品，以及與捷能動力策略合作開發三合一 (馬達、驅動器、齒輪) 動力系統。

東元也加入鴻海推動的MIH電動車平台聯盟，在台灣中壢廠建置首條電動車馬達生產線。東元表示，台灣市場將先以貨車、巴士為主，國內三大電動巴士業者，包括華德動能、承運汽車及創奕能源等皆是合作客戶。全球市場方面，目前主要布局印尼、土耳其、波蘭等市場，其中，土耳其已大量使用電動巴士、電動卡車等，有望最快在該國市場開展訂單。

五、大同公司（網路聲量：109筆）

大同近年積極轉型拓展電動車市場，亦鎖定電動巴士商機，與工研院合作開發250kW高效率電動巴士動力系統，包含電動馬達及驅動器，適用於一般12公尺電動巴士及17噸貨卡車，目前已與國內車廠合作，並正式接單量產。

大同在2021年率先拿下唐榮車輛訂單，包括馬達與驅動器的IE5超高效率大型電動巴士動力系統，期望藉由唐榮的訂單可以把技術延伸至其他公司。

海外布局方面，大同預期主攻利基型車用市場，如救護車、校車等，其中，美國校車數量龐大，全面改成電動化，商機可期，但傳統車廠在這方面布局意願低，因此也成為大同搶攻的商機。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年07月27日至2022年07月26日。

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