最「好吃」的成長型美學玩伴！「MiToy天然米香積木」讓寶貝從嘴巴玩到腦袋瓜

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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當過爸媽都知道：「0歲的固齒器咬完就丟，6歲的積木被打入冷宮！」口腔期的小孩需要固齒器安撫，探索期的小孩又需要益智教具引導，在客廳被五顏六色的玩具堆滿之前，你可以選擇更優雅的育兒夥伴。「MiToy米多益-天然米香積木」是專為大腦發育高峰期所設計的成長型美學玩具，以米為基材，是史上第一款結合「視覺」、「觸覺」、「味覺」、「嗅覺」與「邏輯發展」等感覺統合，兼顧固齒器與積木功能的成長型美學玩具！

稻米在採收脫殼後，還得經過碾製才能成為漂亮又可口的白米。碾米的過程總會產出許多碎裂米粒，因賣相差往往只能成為食品加工原料，MiToy團隊大膽地將碎米與積木進行跨域結合，通過「兒童玩具安全要求」、「玩具安全」等各式嚴謹檢測，保證無重金屬、無塑化劑、無環境賀爾蒙等有害物質的析出，不僅大幅減少塑料的使用 (最高減塑 50%)，更讓產品帶有天然淡麗的米香味！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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MiToy專為啃咬所設計的安全外型和可口米香味，不僅是口腔期的好夥伴，更能在0~6歲的大腦成長黃金期建立小朋友空間邏輯的概念，訓練手部大、小肌肉的微細動作。MiToy除了採用硬度適中的材質，特大的圓角也最大幅度地減少各種危險，同時降低卡垢問題，可以使用清潔劑或置入消毒鍋中高溫殺菌，為小朋友的健康與安全把關。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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美學和設計感，是必須要從小培養的！花花綠綠的凌亂玩具，往往突兀於居家空間。MiToy由象徵植物根莖的棕色，象徵葉片的嫩綠，以及象徵花果的鮮紅組成系列色彩，讓活潑可愛的配色同時兼具溫潤洗鍊的質感，哪怕隨意散落於家中各處，也成為童趣和諧的小飾品。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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MiToy 米多益 把「穀物」與「設計」內化至產品的各個面向，以這樣的理念為主軸，讓母嬰產品簡約而不簡單，讓寶寶感官多元而不危險，讓育兒生活優雅而不匆忙。在寶寶成長的過程中，不管年齡如何增長、身分如何轉換，我們始終相信，好的設計永遠可以陪伴每個家庭寫出獨一無二的生命篇章。有.設計獨家限定活動，購買享樂包25件組再加贈MiToy環保收納袋，詳情請上活動頁面查詢。

多益

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