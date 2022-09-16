明年1月回歸！鋼琴大師「波哥雷里奇」北高開演

極受台灣觀眾歡迎的鋼琴家之一「波哥雷里奇」在過去的全台巡演中，無論是與樂團合作、獨奏都能引爆票房旋風，場場創下驚人佳績。睽違十年，波哥雷里奇再度回歸台灣舞台，展開北高雙城巡演，udn售票網獨家優惠85折開跑，好位有限，有興趣的觀眾把握機會購票。

作風大膽、性格真實的波哥雷里奇七歲開始接受音樂教育，十歲就舉行第一場個人音樂會，之後受邀到莫斯科學習，而真正改變影響他藝術成就的關鍵，是在遇見了傑出的喬治亞鋼琴家和教育家─Alisa Kezeradze，受到啟發的波哥雷里奇也重新定義了自己的詮釋，加上性格使然，他獨一無二的音樂感曾讓他一度飽受觀眾批評，甚至在一九八Ｏ年的蕭邦大賽中遺憾吳晉入決賽，而當時傳奇鋼琴家阿格麗希認為他才是真正的天才，為此憤而離席，而這也使他從此噌名大噪，隔年於紐約卡內基音樂廳舉行了個人演奏會，爾後，也與眾多知名樂團合作，奠定了鋼琴巨星寶座。

明年一月，波哥雷里奇再度回歸台灣舞台，演奏蕭邦降A大調幻想波蘭舞曲等四首經典曲目，分別在台北國家音樂廳及高雄衛武營演出，這也是他睽違十年後首度登台，讓許多樂迷都相當期待。