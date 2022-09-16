港台合製音樂劇「皇都電姬」9月15日台北場正式啟售
由嘉義阮劇團與聯合數位文創共同主辦、與香港劇場空間共同製作的臺粵語音樂劇「皇都電姬」，7月底首次北上舉行台北場巡演，可惜幾番受到疫情影響，最終取消演出。這一次迎接年末的最好時刻，「皇都電姬」將捲土重來，登上臺北表演藝術中心，9/15起台北場正式啟售，早鳥優惠88折，只要購票就獲得限量「臺灣瀕危語言NFT」一起為母語文他做保存。
阮劇團從2003年在嘉義成立以來，一直希望透過在嘉義的深耕，證明臺灣的城鄉差距可以很不一樣，在嘉義也可以培育出一個很有影響力的表演團體，並且藉由作品為臺灣發聲，主動出擊與國際友人們共創出探討當代議題的戲劇作品，帶著這樣的理念阮劇團和來自香港的劇場空間，在2020年誕生了「皇都電姬」。
這兩三年受到疫情困境，表演藝術團體也備受考驗，「皇都電姬」2022年帶著升級版劇情展開年度巡演，在台北市政府親子劇場的臺北處女秀，很可惜八場全面停演，兩個月過去了，疫情似乎仍沒有趨緩，但誰說做戲的藝術家就只能向困境低頭呢？就如同「皇都電姬」中的情節一般，消逝的戲院並非不見了，它依舊帶著痕跡讓故事中人找回歷史、找回文化，而阮劇團不畏眼前的考驗，在特別的時代繼續堅定著腳步，走向臺北的表演藝術舞台。
7月底是不是沒能一睹「皇都電姬」的風采？這一次「皇都電姬」中的小鎮玫瑰要登上全國最大的表演劇場臺北表演藝術中心了，9/15起於OPENTIX正式開賣，購票的觀眾一樣能獨家收藏限量「臺灣瀕危語言NFT」，更多巡演資訊請上阮劇團粉絲專頁查詢。
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