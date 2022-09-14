沙瓦加整根辣椒！欣葉×Asahi聯名推「10款特調」

冰涼啤酒與調酒，總是能讓聚餐更盡興。「欣葉國際餐飲」本次攜手「朝日啤酒（Asahi），針對旗下的欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、金爸爸及唐點小聚等五大品牌，推出共計10款特調沙瓦。9月30日前點購並完成指定條件者，還有機會參加抽獎，有機會獲得優惠券或是Asahi週邊禮品。

才剛摘下米其林一星的欣葉鐘菜，還有欣葉台菜與欣葉小聚，共推出5款聯名沙瓦。其中「椒個朋友沙瓦」是以Asahi沙瓦為基底，並且加入青花椒、紅辣椒、糯米椒等辛香料元素增添刺激感，每杯180元。「百香好朋友沙瓦」則以百香果醬、九層塔、小黃瓜，為沙瓦調飲帶來清新爽口感，每杯180元。同時還有「洛神下凡沙瓦」、「解憂烏梅沙瓦」、「柚香柚甜沙瓦」等三款酸甜系調酒，單杯均為160元。

主打馬來西亞風味料理的「金爸爸」則是推出2款大馬風聯名特調，包括以桔仔水調製的「大馬橘仔蜜沙瓦」，還有添加椰糖的「麻六甲椰糖沙瓦」，均為120元。至於摩登中菜「唐點小聚」，則是以港式糖水為出發點，推出「楊枝甘露沙瓦」、「鹹檸檬沙瓦」、「凍檸茶沙瓦」，每杯均為120元。

為慶祝雙品牌聯名，至9月30日前，平日週一至週五，至欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜，點選「Asahi特調沙瓦或啤酒」，搭配任一道「指定料理」，即可現場抽獎，有機會獲得欣葉招牌料理兌換券或Asahi獨家贈品。同樣活動期間，至「金爸爸」及唐點小聚點「Asahi特調沙瓦或啤酒」一杯，再搭配任一杯「飲品」，也可現場抽獎，有機會獲得品牌優惠券或Asahi獨家贈品。（獎項數量均有限，抽完為止）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康