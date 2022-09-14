超濃郁！亞尼克「Weiss生巧克力生乳捲」加整條巧克力

主打生乳捲、不斷推出新口味的甜點品牌「亞尼克」，首度攜手法國百年巧克力品牌「Weiss巧克力」，將精品級巧克力、72%生巧克力加入生乳捲中，推出新品「Weiss生巧克力生乳捲」，為甜點控們帶來成熟又濃郁的香甜滋味。另外亞尼克也針對隨享卡推出「自動加值」新服務，還可享3%回饋優惠。

自1882年成立的「Weiss」，至今已有140年歷史，曾連續兩屆獲得法國無形文化資產EPV認證，也獲得法國活文化遺產標章，表彰其在精品巧克力領域的祖傳技藝，並且與Dior、YSL、勞斯萊斯等品牌齊名，獲得歐洲傑出精品獎，被譽為「巧克力界LV」，乃是許多米其林餐廳、五星飯店的指定使用巧克力。本次聯名合作所使用的「Weiss Ebène 72%巧克力」，也曾獲得國際巧克力大賽藍絲帶獎。

期間限定的「Weiss生巧克力生乳捲」，使用Weiss72%黑巧克力融入北海道奶霜中，帶出香醇迷人的巧克力牛奶滋味，並且奢侈地捲入一整條生巧克力，展現精品巧克力醇厚絲滑、入口即融的質感，帶出多層次的巧克力風味，單條520元。隨享卡卡友可於門市寄捲補差額100元提領。