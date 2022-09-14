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超濃郁！亞尼克「Weiss生巧克力生乳捲」加整條巧克力

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克攜手Weiss巧克力，推出「Weiss生巧克力生乳捲」，每條520元。圖／亞尼克提供
亞尼克攜手Weiss巧克力，推出「Weiss生巧克力生乳捲」，每條520元。圖／亞尼克提供

主打生乳捲、不斷推出新口味的甜點品牌「亞尼克」，首度攜手法國百年巧克力品牌「Weiss巧克力」，將精品級巧克力、72%生巧克力加入生乳捲中，推出新品「Weiss生巧克力生乳捲」，為甜點控們帶來成熟又濃郁的香甜滋味。另外亞尼克也針對隨享卡推出「自動加值」新服務，還可享3%回饋優惠。

自1882年成立的「Weiss」，至今已有140年歷史，曾連續兩屆獲得法國無形文化資產EPV認證，也獲得法國活文化遺產標章，表彰其在精品巧克力領域的祖傳技藝，並且與Dior、YSL、勞斯萊斯等品牌齊名，獲得歐洲傑出精品獎，被譽為「巧克力界LV」，乃是許多米其林餐廳、五星飯店的指定使用巧克力。本次聯名合作所使用的「Weiss Ebène 72%巧克力」，也曾獲得國際巧克力大賽藍絲帶獎。

期間限定的「Weiss生巧克力生乳捲」，使用Weiss72%黑巧克力融入北海道奶霜中，帶出香醇迷人的巧克力牛奶滋味，並且奢侈地捲入一整條生巧克力，展現精品巧克力醇厚絲滑、入口即融的質感，帶出多層次的巧克力風味，單條520元。隨享卡卡友可於門市寄捲補差額100元提領。

除了推出新品外，亞尼克會員卡「隨享卡」除了提供寄捲、轉贈等服務外，再新推出「自動加值」服務。10月31日前首次綁定使用自動加值達2,000元以上，回饋紅利3%，另外加碼50元寄捲套餐折價券，最高享4%回饋。另外至10月31日前，卡友單筆消費淨額滿3,300元，加送紅利100點，1點可折抵1元。

「Weiss生巧克力生乳捲」捲入一整條生巧克力，更添香醇滋味。圖／亞尼克提供
「Weiss生巧克力生乳捲」捲入一整條生巧克力，更添香醇滋味。圖／亞尼克提供

巧克力 法國 品牌

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