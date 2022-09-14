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7-ELEVEN門市、行動隨時取「最新限時優惠」快收進口袋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「OPEN POINT行動隨時取」9月15日至9月21日限時7天推出「CITY秋分7犒賞」指定飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」9月15日至9月21日限時7天推出「CITY秋分7犒賞」指定飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供

超商優惠一波接一波，7-ELEVEN「超值五六日」9月16日至9月18日於門市購買乾麵王麻辣燙乾麵買1送1；泰國MIX脆脆條（辣雞風味／原味）任選第2件10元；卡士達半月燒2件特價60元；芋泥蛋糕捲、嫩布丁蛋糕捲任2件特價79元；蜂蜜奶霜雙餡鬆餅／牛奶我最棒可享第2件6折；現蒸地瓜全品項第2件5折；9月17、18日限定三角飯糰全品項任選第2件79折。

「OPEN POINT行動隨時取」9月15日至9月21日限時7天推出「CITY秋分7犒賞」，CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯特價400元；CITY CAFE風味飲任選7杯特價325元，限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）7杯特價300元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯特價350元。9月16日至9月18日加碼推出「精品咖啡－週末犒賞價」，CITY PRIMA精品美式咖啡、拿鐵可享同品項2杯99元。

「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，精品咖啡及現萃茶為限定門市兌領。

「OPEN POINT行動隨時取」9月15日至9月21日限時7天推出「CITY秋分7犒賞」指定飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」9月15日至9月21日限時7天推出「CITY秋分7犒賞」指定飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」9月16日至9月18日於門市推出多項優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」9月16日至9月18日於門市推出多項優惠。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 蜂蜜

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