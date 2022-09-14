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腿精ROSÉ東京賞Tiffany高級珠寶 三吉彩花散發貴氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ和日本女星三吉彩花出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ和日本女星三吉彩花出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.於日本東京都千代田區的著名歴史建築Kudan House舉辦2022 Blue Book高級珠寶展，以今年高級珠寶系列主題BOTANICA植物綺境打造珠寶花園盛會，向品牌經典植物主題致敬，延續傳奇設計師Jean Schlumberger對自然萬物的深切喜愛，為傳奇之作做出全新詮釋。

Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ和全球品牌代言人日本女星三吉彩花（AYAKA MIYOSHI）均出席活動。身穿Vivienne Westwood白色禮服的ROSÉ，配戴Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger®花葉造型項鍊，搭配同系列高級珠寶耳環和手環，秀出纖細長腿。

三吉彩花則走優雅貴氣路線，以深藍色立體剪裁禮服，配稱今年最新的Blue Book高級珠寶系列項鍊和戒指，配鉑金鑽石手鍊，展現Tiffany更為都會洗練的另一種面貌。

Tiffany & Co.全球品牌代言人日本女星三吉彩花出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人日本女星三吉彩花出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌艷彩紫粉色鑽石和白色鑽石蒲公英造型戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌艷彩紫粉色鑽石和白色鑽石蒲公英造型戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger鉑金及18K黃金鑲鑽手環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger鉑金及18K黃金鑲鑽手環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.高級珠寶系列鉑金和18K玫瑰金鑲粉色和白色鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.高級珠寶系列鉑金和18K玫瑰金鑲粉色和白色鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人日本女星三吉彩花出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人日本女星三吉彩花出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾7克拉紅色尖晶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾7克拉紅色尖晶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ出席日本東京2022 Blue Book BOTANICA植物綺境高級珠寶展。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger鉑金及18K金鑲鑽Ribbon Fan耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger鉑金及18K金鑲鑽Ribbon Fan耳環。圖／Tiffany提供

珠寶 品牌 Tiffany

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