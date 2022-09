腿精ROSÉ東京賞Tiffany高級珠寶 三吉彩花散發貴氣

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.於日本東京都千代田區的著名歴史建築Kudan House舉辦2022 Blue Book高級珠寶展,以今年高級珠寶系列主題BOTANICA植物綺境打造珠寶花園盛會,向品牌經典植物主題致敬,延續傳奇設計師Jean Schlumberger對自然萬物的深切喜愛,為傳奇之作做出全新詮釋。

Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ和全球品牌代言人日本女星三吉彩花(AYAKA MIYOSHI)均出席活動。身穿Vivienne Westwood白色禮服的ROSÉ,配戴Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger®花葉造型項鍊,搭配同系列高級珠寶耳環和手環,秀出纖細長腿。