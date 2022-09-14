腿精ROSÉ東京賞Tiffany高級珠寶 三吉彩花散發貴氣

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腿精ROSÉ東京賞Tiffany高級珠寶 三吉彩花散發貴氣
紐約珠寶品牌Tiffany & Co.於日本東京都千代田區的著名歴史建築Kudan House舉辦2022 Blue Book高級珠寶展，以今年高級珠寶系列主題BOTANICA植物綺境打造珠寶花園盛會，向品牌經典植物主題致敬，延續傳奇設計師Jean Schlumberger對自然萬物的深切喜愛，為傳奇之作做出全新詮釋。
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ和全球品牌代言人日本女星三吉彩花（AYAKA MIYOSHI）均出席活動。身穿Vivienne Westwood白色禮服的ROSÉ，配戴Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger®花葉造型項鍊，搭配同系列高級珠寶耳環和手環，秀出纖細長腿。
三吉彩花則走優雅貴氣路線，以深藍色立體剪裁禮服，配稱今年最新的Blue Book高級珠寶系列項鍊和戒指，配鉑金鑽石手鍊，展現Tiffany更為都會洗練的另一種面貌。
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