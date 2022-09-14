非典西裝怎麼穿？李政宰、Nicholas Hoult造型解密

影展紅毯上，具有正式意涵的西裝高比例成為男星名人的時裝語彙。然而在黑色、領結、燕尾服之外是否能擁有更多創意？近期的艾美獎（Emmy Award）與多倫多國際電影節（TIFF）上，包含韓星李政宰、美國演員Nicholas Hoult、Harry Styles都以細節展現了同中求異的個人化風格。

Harry Styles在出席2022年多倫多國際電影節（TIFF）自己主演電影《My Policeman》時，除了身穿綠色成套的GUCCI訂製西裝，手提的GUCCI Bamboo包，更讓人眼睛一亮、完全不輸西裝領片上誇張的花型裝飾；同樣以細節取勝的還有演員Nicholas Hoult，出席艾美獎時的他，合身西裝搭配飄逸的喇叭褲展現了身高優勢，同時Nicolas Hoult捨棄了傳統的領帶或領結，改以項鍊藏在襯衫領口，同時袖口內的積家（Jaeger-LeCoutlre）Reverso表款具備裝飾藝術風格（Art Deco）與斯文的運動感，是紳士品味的低調展現。