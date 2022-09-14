蔡健雅2億路易威登珠寶上身創個人紀錄 笑談放超鬆秘訣

2022年路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶展，自9月13日起至9月15日止於日月潭涵碧樓舉辦。此次珠寶展共展出總價近40億約300件作品。首度登台的全新Spirit系列高級珠寶，以神話生物的力量為靈感，因此展覽比照之前摩洛哥全球發表打造三大展間，依序為裝飾紫藍色羽毛的Phoenix，綻放酒紅色神秘之花的Destiny，以及以木紋打造大峽谷紋路猶如龍穴般的Dragon，展示系列共5大篇章作品：自由（Liberty）、優雅（Grace）、夢想（Fantasy）、光芒（Radiance）、與命運（Destiny）。

歌后蔡健雅特地為這次路易威登珠寶展重訪逾10年不見的日月潭，穿戴總價逾2億元的頂級珠寶，「我覺得不會超過這個了！」她一派輕鬆地笑說一點都不緊張，雖然這是自己畢生配戴過總價最高的珠寶，先泡了2天溫泉的她整個人很放鬆，能戴上最具代表性的Liberty項鍊讓他覺得自己格外開心，「而且這項鍊一戴上就覺得是我的！相當自然舒服，感覺好像血液裡產生連結。」

路易威登珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof以21世紀的現代手法重新詮釋奇幻生物的神話故事，創作出充滿力量感的Spirit高級珠寶系列。系列大量運用三角形和代表品牌名稱Vuitton的V字符號，「就像是一個箭頭，是人類史上最早創造出的圖形符號，用以指明方向，不斷督促我們前進，」Amfitheatrof說。

Phoenix展間呈獻Liberty與Grace主題作品。藍綠雙色調的Liberty系列，特別採用方形和三角形的鑽石拼成馬賽克圖案，象徵品牌經典格紋（Damier ）圖案與V字。項鍊鑲嵌7顆來自哥倫比亞的無油祖母綠寶石，襯托中央一枚深邃濃郁的18.08克拉皇家藍斯里蘭卡藍寶石。Grace主題則以V字刻畫鳳凰翱翔天地的力量：雙V型翼狀項鍊的線條以特別切割的長方形鑽石組成其中一個V字、由圓鑽鑲成的扭轉金屬項圈形成另一個V字，立體而張揚，垂墜於尖端LV切割主鑽下的65.26克拉沙弗萊石吊墜，則是品牌費時三年時間覓得的瑰麗珍寶。

Destiny展間聚焦全場單價最高的Destiny項鍊，巧妙交錯實心與鏤空效果，結合鑲鑽三角形與花朵切割鑽石和紅寶石，彰顯中央逾10克拉的祖母綠式切割紅寶石主石，透過雙色金質交錯的手法，以重複的三角形圖案與V字建構建築風格。