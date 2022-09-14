蔡健雅2億路易威登珠寶上身創個人紀錄 笑談放超鬆秘訣
2022年路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶展，自9月13日起至9月15日止於日月潭涵碧樓舉辦。此次珠寶展共展出總價近40億約300件作品。首度登台的全新Spirit系列高級珠寶，以神話生物的力量為靈感，因此展覽比照之前摩洛哥全球發表打造三大展間，依序為裝飾紫藍色羽毛的Phoenix，綻放酒紅色神秘之花的Destiny，以及以木紋打造大峽谷紋路猶如龍穴般的Dragon，展示系列共5大篇章作品：自由（Liberty）、優雅（Grace）、夢想（Fantasy）、光芒（Radiance）、與命運（Destiny）。
歌后蔡健雅特地為這次路易威登珠寶展重訪逾10年不見的日月潭，穿戴總價逾2億元的頂級珠寶，「我覺得不會超過這個了！」她一派輕鬆地笑說一點都不緊張，雖然這是自己畢生配戴過總價最高的珠寶，先泡了2天溫泉的她整個人很放鬆，能戴上最具代表性的Liberty項鍊讓他覺得自己格外開心，「而且這項鍊一戴上就覺得是我的！相當自然舒服，感覺好像血液裡產生連結。」
路易威登珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof以21世紀的現代手法重新詮釋奇幻生物的神話故事，創作出充滿力量感的Spirit高級珠寶系列。系列大量運用三角形和代表品牌名稱Vuitton的V字符號，「就像是一個箭頭，是人類史上最早創造出的圖形符號，用以指明方向，不斷督促我們前進，」Amfitheatrof說。
Phoenix展間呈獻Liberty與Grace主題作品。藍綠雙色調的Liberty系列，特別採用方形和三角形的鑽石拼成馬賽克圖案，象徵品牌經典格紋（Damier ）圖案與V字。項鍊鑲嵌7顆來自哥倫比亞的無油祖母綠寶石，襯托中央一枚深邃濃郁的18.08克拉皇家藍斯里蘭卡藍寶石。Grace主題則以V字刻畫鳳凰翱翔天地的力量：雙V型翼狀項鍊的線條以特別切割的長方形鑽石組成其中一個V字、由圓鑽鑲成的扭轉金屬項圈形成另一個V字，立體而張揚，垂墜於尖端LV切割主鑽下的65.26克拉沙弗萊石吊墜，則是品牌費時三年時間覓得的瑰麗珍寶。
Destiny展間聚焦全場單價最高的Destiny項鍊，巧妙交錯實心與鏤空效果，結合鑲鑽三角形與花朵切割鑽石和紅寶石，彰顯中央逾10克拉的祖母綠式切割紅寶石主石，透過雙色金質交錯的手法，以重複的三角形圖案與V字建構建築風格。
最後Dragon展間展出的Fantasy主題珠寶，巧妙以交織黃金V字紋圖案、鑽石密鑲白金三角形和V字母圖案。金黃色調的Radiance子系列以黃金和鉑金雙色金質和如火焰般的橘色石榴石組成主要視覺基調，貼合肌膚的凹形棋盤格圖案鱗片展現精湛金屬工藝。針對鑑賞家等級超級VIP推出的裸石區，今年除了罕見綠鑽，更難能可貴的是藍寶石、豔彩黃鑽、經典LV切割美鑽等有多組成對的寶石可選。
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