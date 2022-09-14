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遠傳「iPhone 14開賣會」首度移師台北三創！前50名享容量小升大

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳9月16日上午9點將在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦iPhone 14新機開賣會，現場排隊就享買小送大超值優惠，頭香還有驚喜好禮。圖／遠傳電信提供
遠傳9月16日上午9點將在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦iPhone 14新機開賣會，現場排隊就享買小送大超值優惠，頭香還有驚喜好禮。圖／遠傳電信提供

iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max將於本周五（9月16日）登台開賣，遠傳宣布當天上午9點將在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣會，為慰勞辛苦排隊的果粉，當天上午8點開始發放號碼牌，前50名排隊消費者申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128GB直接免費升級256GB容量，加量不加價，搶得頭香再享驚喜好禮，遠傳加碼送iPad Air。

遠傳電信今年特別針對購買空機排隊消費者加碼送好禮，當天前20名購買iPhone 14系列空機用戶也享2,000元的原廠配件購物金，需於購買空機當下使用完畢，現場就可挑選喜歡的原廠配件帶回家。此外，現場排隊辦門號前50名及買空機前20名，都再加碼送價值2,180元的7合1充電器。

為了服務中南部的果粉，遠傳特選台中逢甲福星門市、高雄林森門市9月16日同步提早至上午9點營業，當天也有限量加碼容量小升大超值優惠。

到遠傳申辦最新iPhone 14系列，月付1,599元、iPhone 14專案價0元起， iPhone 14 Pro專案價6,300元起；同時首度與科技家居服務平台HOMEE合宜家居獨家合作，搭配指定資費申辦iPhone 14系列，最高可享加碼2萬元成家購物金，可到該站購買高質感家具時抵用。另外還有舊換新額外加碼1,000元、信用卡購機分期０利率、遠傳friDay聯名卡2%回饋無上限、VIP用戶最高還可再折5,000元等等多重好康。

256GB 信用

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