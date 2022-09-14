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財富自由海鮮丼必吃 燒肉中山「四行倉庫」超市開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
四行倉庫推出開幕限定「急救箱概念餐盒」，並提供外帶餐點。圖／燒肉中山提供
四行倉庫推出開幕限定「急救箱概念餐盒」，並提供外帶餐點。圖／燒肉中山提供

主打時尚日式燒肉的「燒肉中山」，為延伸體驗文化的精神，近期於台中以店中店的型態，推出全新餐廳超市「四行倉庫」，提供頂級肉品、活體海鮮與多種料理食材。為慶祝新店開幕，還推出限定款「急救箱概念餐盒」，包含「稻燻牛排丼」與「財富自由海鮮丼」，可以享受到海陸不同的美味。

「燒肉中山」自2020年於台北信義區起家，主打指定產區的日本A5和牛、美國Prime級黑安格斯牛等肉品，成為許多燒肉愛好者的口袋名單。2021年底，燒肉中山跨足台中，除了同樣提供燒肉套餐外，還有台中獨有的特色套餐。全新開幕的「四行倉庫」，緊鄰燒肉中山台中店，佔地約70坪，提供多款頂級肉品，還打造不同溫層的水族箱，藉此提供帝王蟹、松葉蟹、種類豐富的龍蝦等海鮮食材，並有乾貨、調味品、醬料與酒類產品。除此之外，四行倉庫也結合燒肉店，推出甜點、生魚片、海鮮丼等外帶餐點，未來也計畫開放店內用餐，將四行倉庫打造成體驗型的餐廳超市。

疫情期間，燒肉中山曾推出「療癒食物計畫」，打造外帶限定餐點。四行倉庫在開幕期間，也推出2款期間限定「急救箱概念餐盒」，包裝仿造戰爭士兵的便當盒、醫療箱造型，表達透過食物為疲憊心靈急救的概念。首款「稻燻牛排丼」乃是與燒肉中山的聯名之作，以美國Prime等級無骨牛小排為主角，藉由先烤後燻的手法增添香氣，再佐以新鮮蛋黃、漬鮭魚卵帶來大大滿足，每份388元。另款「財富自由海鮮丼」則是一次集結北海道厚岸產的馬糞海膽、宜蘭龜山島胭脂蝦、九州產的本鮪大腹和自漬鮭魚卵，享受到豪華海味，每套888元。

四行倉庫提供有多款肉品選擇。圖／燒肉中山提供
四行倉庫提供有多款肉品選擇。圖／燒肉中山提供
以不同溫層的水族箱，提供帝王蟹、松葉蟹等活體海鮮食材。圖／燒肉中山提供
以不同溫層的水族箱，提供帝王蟹、松葉蟹等活體海鮮食材。圖／燒肉中山提供
財富自由海鮮丼，每套888元。圖／燒肉中山提供
財富自由海鮮丼，每套888元。圖／燒肉中山提供
燒肉中餐打造全新餐廳超市「四行倉庫」。圖／燒肉中山提供
燒肉中餐打造全新餐廳超市「四行倉庫」。圖／燒肉中山提供
稻燻牛排丼，每份388元。圖／燒肉中山提供
稻燻牛排丼，每份388元。圖／燒肉中山提供

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