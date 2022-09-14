葡萄牙直送Super Q紅、白氣泡酒 7-Eleven限定門市獨賣

葡萄牙Super Q氣泡葡萄酒推出「Super Q氣泡白葡萄酒女王禮盒」及「Super Q 氣泡紅葡萄酒女王禮盒」兩款禮盒，禮盒內有葡萄牙酒莊產地直送氣泡葡萄酒及專屬酒杯，並附上遊戲小卡，送禮、配餐兩相宜，收藏價每組485元，即日起在全台7-Eleven限定門市獨家販售。

「Super Q 氣泡白葡萄酒」融合白葡萄酒的清甜香氣和香檳氣泡飲的清爽口感，兩者交疊相容，完美呈現少女青澀淺嚐的微醺風味；迷人的酒體閃爍出萊姆黃的色澤，淡淡的清香味揉合了清爽的香檳口感，纖細綿密的氣泡於舌尖上層出不窮，微酸中襯托出葡萄的果香甜，一入口即是滿滿爆棚的少女感。