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葡萄牙直送Super Q紅、白氣泡酒 7-Eleven限定門市獨賣
葡萄牙Super Q氣泡葡萄酒推出「Super Q氣泡白葡萄酒女王禮盒」及「Super Q 氣泡紅葡萄酒女王禮盒」兩款禮盒，禮盒內有葡萄牙酒莊產地直送氣泡葡萄酒及專屬酒杯，並附上遊戲小卡，送禮、配餐兩相宜，收藏價每組485元，即日起在全台7-Eleven限定門市獨家販售。
「Super Q 氣泡白葡萄酒」融合白葡萄酒的清甜香氣和香檳氣泡飲的清爽口感，兩者交疊相容，完美呈現少女青澀淺嚐的微醺風味；迷人的酒體閃爍出萊姆黃的色澤，淡淡的清香味揉合了清爽的香檳口感，纖細綿密的氣泡於舌尖上層出不窮，微酸中襯托出葡萄的果香甜，一入口即是滿滿爆棚的少女感。
淺嚐大人味的「Super Q 氣泡紅葡萄酒」，帶有燉李子和香草的味道，柔和的單寧、紅寶石般的酒體、飽滿圓潤的果香交織出恰到好處的酸甜味蕾，成熟中帶點餘韻，初嚐入喉，唇齒間留下的是層次豐富的柔順口感，完美體現輕熟女的「紅酒初吻」。
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