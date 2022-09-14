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葡萄牙直送Super Q紅、白氣泡酒 7-Eleven限定門市獨賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Super Q氣泡紅葡萄酒柔和的紅寶石酒體和飽滿圓潤的果香，交織出恰到好處的酸甜味蕾。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Super Q氣泡紅葡萄酒柔和的紅寶石酒體和飽滿圓潤的果香，交織出恰到好處的酸甜味蕾。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄牙Super Q氣泡葡萄酒推出「Super Q氣泡白葡萄酒女王禮盒」及「Super Q 氣泡紅葡萄酒女王禮盒」兩款禮盒，禮盒內有葡萄牙酒莊產地直送氣泡葡萄酒及專屬酒杯，並附上遊戲小卡，送禮、配餐兩相宜，收藏價每組485元，即日起在全台7-Eleven限定門市獨家販售。

「Super Q 氣泡白葡萄酒」融合白葡萄酒的清甜香氣和香檳氣泡飲的清爽口感，兩者交疊相容，完美呈現少女青澀淺嚐的微醺風味；迷人的酒體閃爍出萊姆黃的色澤，淡淡的清香味揉合了清爽的香檳口感，纖細綿密的氣泡於舌尖上層出不窮，微酸中襯托出葡萄的果香甜，一入口即是滿滿爆棚的少女感。

淺嚐大人味的「Super Q 氣泡紅葡萄酒」，帶有燉李子和香草的味道，柔和的單寧、紅寶石般的酒體、飽滿圓潤的果香交織出恰到好處的酸甜味蕾，成熟中帶點餘韻，初嚐入喉，唇齒間留下的是層次豐富的柔順口感，完美體現輕熟女的「紅酒初吻」。

「Super Q氣泡葡萄酒女王禮盒」附專屬紅或白酒杯，收藏價485元。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Super Q氣泡葡萄酒女王禮盒」附專屬紅或白酒杯，收藏價485元。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕奢大人系SuperQ氣泡葡萄酒，微冰清爽順口，泡沫細緻。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕奢大人系SuperQ氣泡葡萄酒，微冰清爽順口，泡沫細緻。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Super Q 氣泡葡萄酒女王禮盒」於7-Eleven限定門市獨家販售。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Super Q 氣泡葡萄酒女王禮盒」於7-Eleven限定門市獨家販售。圖／SUNFRIEND MOUTH提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 女王 葡萄牙

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