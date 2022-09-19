衝破800萬募資最後倒數！新世代STEAM教育Apitor樂學程式積木
現今孩童教育並非如以往的制式模式，台灣教育部也將STEAM加入108課綱，透過更多元的學習方法，翻轉舊有教育風格，讓孩子更具創造力，發展無限可能， Apitor Robot樂學程式積木透過遊戲體驗，帶領小朋友接觸STEAM教育，用以遊戲引導孩童思考，刺激腦力發展，7歲階段為孩子腦部發展的黃金時期，Apitor積木結合科學、科技、工程、藝術、數學讓小朋友玩中學贏在起跑點，APP使用主流Scratch 3.0圖像編程，使得上手更容易；培養探索與舉一反三的應用能力，讓小朋友對於生活更具好奇心，未來學習不需要家長擔心。
第三代新系列Apitor Robot讓STEAM教育更好入門，且APP綁定帳號，換裝置也能記憶孩童的編程作品，使得家長可見證孩童的學習進步足跡；失敗是成功之母，Apitor編程讓孩子在歡樂的氣氛下，學習突破困難而獲得成就感，這是最寶貴的成長課題，功能上除了一般遙控、聲控，更可以RGB辨色感知與障礙物迴避，新增陀螺儀控制能體感操控，直覺操作讓孩童愛不釋手，玩法上將帶傳動、定滑輪等物理原理結合可愛逗趣樣式，涵蓋動物、交通工具、遊樂設施、工程機具...等，協助孩子探索生活各個領域，還能延伸對戰玩法，歡聚親子互動的甜蜜時光。
Apitor Robot樂學程式積木由 有.設計 團隊募資，於嘖嘖平台進行預購，在意孩童快樂學習的家長們，趕緊把握最後優惠倒數，預約與小朋友體驗編程樂趣的歡樂時光，嘖嘖募資熱銷倒數。
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