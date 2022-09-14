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Global Mall逾40家新櫃 「一号基地」居酒屋百貨初登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall板橋車站「一号基地」百貨首店將於10月初登場。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「一号基地」百貨首店將於10月初登場。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心2022秋季改裝以「體驗互動」、「質感生活」及「療癒美食」為主軸，9月至10月引進超過40家新櫃，當中又以板橋車站、新北中和及屏東市改裝幅度最高。

多鐵共構的Global Mall板橋車站，秋季改裝達15家新櫃，餐飲上引進多家百貨或新北首店TOGO美食、主題餐廳，包括將於9月中開幕，主打新鮮自由配的夏威夷生魚飯「POKE GO波奇走走」新北首店，選用生食鮭魚、辣鮪魚、鮮蝦、舒肥雞等和超過15種佐料選擇，搭配獨家特製美乃滋、胡麻醬或墨西哥辣醬等，裝在球狀透明碗中，清爽又豐盛。同時還有主打日式咖哩、親子丼快餐的「和洋食事」、近期已開幕的「凱莉小姐LADY KELLY」，以水果鮮奶油蛋糕、碧玉葡萄塔最熱銷，皆位於B1樓層，為新北首店。

此外，9月中開幕的還有以義大利麵、燉飯為主的「義饗屋」。而2樓主題餐廳也有生力軍加入，「一号基地」百貨首店將於10月初登場，以日式居酒屋結合餐酒館概念，與戶外餐廳串連成異國風美食餐廳區。B1則有日本最大二手店「2ndSTREET」於10月初進駐，精選多樣化的平價二手的服飾、手提包、鞋子和配件等，讓消費者享受挖寶樂趣。板橋車站即日起至9月30日還有來自日本鳥取的「TREES BREAD高級生吐司專門店」快閃。

新北中和秋季改裝著重親子體驗停留經濟，共計改裝12家新櫃，繼上半年大幅改裝3樓親子樂園、玩具區近千坪空間，導入多家親子烘焙、創意手作後，9月底引進全台首家史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」，為結合親子複合式輕食的史萊姆手作品牌，10月初還有「GAME休閒館」也於3樓登場。

日式燒肉丼飯「開丼」即將於9月16日進駐Global Mall南港車站B1。Global Mall屏東市秋季有6大新櫃接力登場，其中3家品牌為首度插旗屏東市，包括主打CHOICE等級濕式熟成牛排「米塔炙燒牛排專門店」，舒適機能衣著「ONE BOY」都將於9月底登場，而戶外機能服飾「WILDMEET」近期開幕。

Global Mall新北中和引進「PILALA皮拉拉」，為全台首間結合親子複合式輕食的史萊姆手作品牌，9月底開幕。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和引進「PILALA皮拉拉」，為全台首間結合親子複合式輕食的史萊姆手作品牌，9月底開幕。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「義饗屋」新櫃，主打義大利麵、燉飯，9月中開幕。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「義饗屋」新櫃，主打義大利麵、燉飯，9月中開幕。圖／Global Mall提供
「凱莉小姐LADY KELLY」近期於Global Mall板橋車站開幕，為新北首店。圖／Global Mall提供
「凱莉小姐LADY KELLY」近期於Global Mall板橋車站開幕，為新北首店。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站引進「POKE GO波奇走走」新北首店9月中進駐，主打夏威夷生魚飯。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站引進「POKE GO波奇走走」新北首店9月中進駐，主打夏威夷生魚飯。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站引進「和洋食事」主打日式咖哩、親子丼快餐，9月中全新登場。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站引進「和洋食事」主打日式咖哩、親子丼快餐，9月中全新登場。圖／Global Mall提供
「開丼」將於9月16日進駐Global Mall南港車站，9月16日至9月19日推任選一份定食，即可用50元加購限量「麻婆豆腐鐵板x日出燒肉丼定食」。圖／Global Mall提供
「開丼」將於9月16日進駐Global Mall南港車站，9月16日至9月19日推任選一份定食，即可用50元加購限量「麻婆豆腐鐵板x日出燒肉丼定食」。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站B1引進日本最大二手店「2ndSTREET」，於10月初進駐。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站B1引進日本最大二手店「2ndSTREET」，於10月初進駐。圖／Global Mall提供

新北 親子 餐廳

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