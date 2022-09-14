Global Mall逾40家新櫃 「一号基地」居酒屋百貨初登場

Global Mall環球購物中心2022秋季改裝以「體驗互動」、「質感生活」及「療癒美食」為主軸，9月至10月引進超過40家新櫃，當中又以板橋車站、新北中和及屏東市改裝幅度最高。

多鐵共構的Global Mall板橋車站，秋季改裝達15家新櫃，餐飲上引進多家百貨或新北首店TOGO美食、主題餐廳，包括將於9月中開幕，主打新鮮自由配的夏威夷生魚飯「POKE GO波奇走走」新北首店，選用生食鮭魚、辣鮪魚、鮮蝦、舒肥雞等和超過15種佐料選擇，搭配獨家特製美乃滋、胡麻醬或墨西哥辣醬等，裝在球狀透明碗中，清爽又豐盛。同時還有主打日式咖哩、親子丼快餐的「和洋食事」、近期已開幕的「凱莉小姐LADY KELLY」，以水果鮮奶油蛋糕、碧玉葡萄塔最熱銷，皆位於B1樓層，為新北首店。

此外，9月中開幕的還有以義大利麵、燉飯為主的「義饗屋」。而2樓主題餐廳也有生力軍加入，「一号基地」百貨首店將於10月初登場，以日式居酒屋結合餐酒館概念，與戶外餐廳串連成異國風美食餐廳區。B1則有日本最大二手店「2ndSTREET」於10月初進駐，精選多樣化的平價二手的服飾、手提包、鞋子和配件等，讓消費者享受挖寶樂趣。板橋車站即日起至9月30日還有來自日本鳥取的「TREES BREAD高級生吐司專門店」快閃。

新北中和秋季改裝著重親子體驗停留經濟，共計改裝12家新櫃，繼上半年大幅改裝3樓親子樂園、玩具區近千坪空間，導入多家親子烘焙、創意手作後，9月底引進全台首家史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」，為結合親子複合式輕食的史萊姆手作品牌，10月初還有「GAME休閒館」也於3樓登場。

日式燒肉丼飯「開丼」即將於9月16日進駐Global Mall南港車站B1。Global Mall屏東市秋季有6大新櫃接力登場，其中3家品牌為首度插旗屏東市，包括主打CHOICE等級濕式熟成牛排「米塔炙燒牛排專門店」，舒適機能衣著「ONE BOY」都將於9月底登場，而戶外機能服飾「WILDMEET」近期開幕。