白蘭地加咖啡喝過嗎？法國聖雷米攜手興波咖啡好Chill

全球銷量第一的法國白蘭地領導品牌聖．雷米（St-Rèmy）推出「St-Rèmy Café」全球性聯名合作計畫，在台灣與曾獲評「世界最佳咖啡館」的「興波咖啡」攜手合作，推出兩款兩款「聖．雷米XO法國白蘭地」咖啡，即日起在興波咖啡旗艦店獨家販售，每款售價350元。

聖．雷米法國白蘭地與興波咖啡首度跨界聯名，以XO白蘭地作為基底推出兩款飲品，其中所使用的咖啡，選擇有著豐富柑橘、莓果香氣的「衣索比亞．古吉日曬」，並分別以冷飲及熱飲來呈現。

第一款冰飲「涼橙吉蒔」，以聖．雷米XO和古吉日曬為基底，加入蒔蘿、柳橙、薑及小葉種紅茶。蒔蘿獨特的草本香氣，搭配柳橙酸酸甜甜的滋味，帶出白蘭地和古吉日曬的飽滿果香，入口後隱隱透出細緻的茶香，其中薑的些微辛辣感增加味覺上的刺激，成為整杯飲品的點睛之筆，細細品味的當下，每刻都是良辰吉時。

第二款熱飲「才不是熱紅酒！」，同樣以聖．雷米XO和古吉日曬作為基底，加入肉桂、肉荳蔻及煙燻伯爵茶。香料在溫度的作用下散發著溫潤香氣，給予莫大的嗅覺體驗，口感醇厚的白蘭地和有著飽滿熟果的古吉日曬，在與煙燻伯爵的佛手柑、木質香氣結合後，讓人有種在喝熱紅酒的錯覺、十分有趣。