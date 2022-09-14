快訊

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店攜手農糧署助攻在地農作經濟！「南瓜多穀麵包」新上市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出季節新品「南瓜多穀麵包」，採用東昇南瓜入料，搭配健康多穀賦予紮實口感，即日起在全家便利商店全台店舖可搶鮮品嘗，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出季節新品「南瓜多穀麵包」，採用東昇南瓜入料，搭配健康多穀賦予紮實口感，即日起在全家便利商店全台店舖可搶鮮品嘗，售價39元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店助攻在地農作再一發！全家便利商店推廣在地農產不遺餘力，連續2年響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，以台農57號番薯、萬丹紅豆、大納言紅豆、大甲芋頭等在地作物推出特色烘焙商品，成功創造3億元銷售佳績，等同每分鐘售出5個在地作物入料麵包；今天（9月14日）宣布在農糧署及中華穀類食品工業技術研究所的指導之下，再以果肉厚且口感鬆軟甜度高的在地東昇南瓜，推出全新「南瓜多穀麵包」，搭配健康多穀賦予麵包紮實口感，即日起在全家便利商店全台店舖販售，嘗鮮價39元。

全家便利商店鮮食OMO整合部部長黃正田表示，全家便利商店長期支持台灣在地作物，運用多種在地農作物入料推出各類鮮食，近年全家便利商店自建福比麵包廠，並導入Clean Label潔淨標章，不僅減少非必要添加，更以簡單配方及食材推出各類烘焙商品，帶動烘焙類業績每年成長約1成。為持續精進烘焙商品品質，全家便利商店去年起積極響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，採購逾百噸的番薯、紅豆、芋頭等在地農作物，開發超過10款烘焙商品，創造逾3億元業績；為持續力挺在地農業，全家便利商店採購在地南瓜推出「南瓜多穀麵包」，未來鮮食原料也將提高台灣在地食材的使用比例，更會在農糧署指導及協助下，與在地農民擴大農作物契作範圍，開發更多美味與健康兼具的鮮食商品。

全家便利商店累計採購超過百噸在地農作物，運用「匠土司」、「極鬆餅」、「滿餡麵包」等3大明星產品線推出各項烘焙產品，其中最熱銷的紅豆系列，除創下年銷破400萬個的經典款「紅豆麵包」外，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」銷售亦突破百萬個，採用擁有濃郁香氣且口感鬆軟的萬丹紅豆，更特別添加在台灣栽種的日本大納言紅豆，以其皮薄、顆粒大且豆沙綿密的特性增添口感，堪稱高端原料中的夢幻逸品，也讓全家便利商店成為首個將國產大納言紅豆入料烘焙品的便利商店。另外，同樣深受消費者歡迎的芋頭系列，則以名聲響亮的大甲芋頭入料，肉質細膩且粉質高、香氣濃郁，搭配奶油更創造入口即化的滋味。

時至秋季，全家便利商店加碼推出全新季節新品「南瓜多穀麵包」，選用擁有鮮豔橘紅色外表、厚實果肉、口感鬆軟甜度高的東昇南瓜，為當令最美味的作物，搭配健康多穀賦予紮實口感，即日起在全家便利商店全台店舖可搶鮮品嘗，售價39元，讓消費者就近便能享用國產農作商品。

全家便利商店運用國產大甲芋頭、萬丹及大納言紅豆，以及東昇南瓜製作「匠吐司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」等日式麵包，大受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供
全家便利商店運用國產大甲芋頭、萬丹及大納言紅豆，以及東昇南瓜製作「匠吐司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」等日式麵包，大受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供
全家便利商店經典款「紅豆麵包」採用香氣濃郁且口感綿密的國產萬丹紅豆，熱銷超過400萬個；即日起再加碼上市全新「南瓜多穀麵包」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店經典款「紅豆麵包」採用香氣濃郁且口感綿密的國產萬丹紅豆，熱銷超過400萬個；即日起再加碼上市全新「南瓜多穀麵包」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店採用名聲響亮的大甲芋頭推出「芋頭奶油夾心吐司」等多款商品，肉質細膩且粉質高、香氣濃郁，搭配奶油創造入口即化的滋味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店採用名聲響亮的大甲芋頭推出「芋頭奶油夾心吐司」等多款商品，肉質細膩且粉質高、香氣濃郁，搭配奶油創造入口即化的滋味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店採用香氣濃郁且口感鬆軟的萬丹紅豆以及在台灣栽種的日本大納言紅豆製成多款紅豆麵包，深受消費者青睞。圖／全家便利商店提供
全家便利商店採用香氣濃郁且口感鬆軟的萬丹紅豆以及在台灣栽種的日本大納言紅豆製成多款紅豆麵包，深受消費者青睞。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手農糧署推廣國產農作物，展現烘焙鮮食實力，讓優質國產農作物發揮美味力量。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手農糧署推廣國產農作物，展現烘焙鮮食實力，讓優質國產農作物發揮美味力量。圖／全家便利商店提供

便利商店 烘焙 麵包

延伸閱讀

屏東縣推出紅豆保險！ 依雨量理賠 農民多觀望態度

全家便利商店獨家開賣6款「鰻料理江戶川」聯名美食！「鰻魚牛蒡飯」百元有找、「蒲燒鰻魚烤飯糰」銅板價

全家便利商店 X 「七龍珠超」集點推10款穿搭限量周邊！「滑板、安全帽、魔術方塊吊飾」鐵粉必收

全家便利商店搶攻宅配商機！推創新物流服務「宅家取」

相關新聞

葡萄牙直送Super Q紅、白氣泡酒 7-Eleven限定門市獨賣

葡萄牙Super Q氣泡葡萄酒推出「Super Q氣泡白葡萄酒女王禮盒」及「Super Q 氣泡紅葡萄酒女王禮盒」兩款禮...

Global Mall逾40家新櫃 「一号基地」居酒屋百貨初登場

Global Mall環球購物中心2022秋季改裝以「體驗互動」、「質感生活」及「療癒美食」為主軸，9月至10月引進超過...

白蘭地加咖啡喝過嗎？法國聖雷米攜手興波咖啡好Chill

全球銷量第一的法國白蘭地領導品牌聖．雷米（St-Rèmy）推出「St-Rèmy Café」全球性聯名合作計畫，在台灣與曾...

全家便利商店攜手農糧署助攻在地農作經濟！「南瓜多穀麵包」新上市

全家便利商店助攻在地農作再一發！全家便利商店推廣在地農產不遺餘力，連續2年響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，...

極簡白色夠質感！「好白方式」讓每次清潔能為身心療癒

用純淨表達一種新的生活方式，是每個人在紛亂的城市中，表達自己內心寧靜的一種舒壓方式，而許多人喜愛的「白色」，正是代表純淨...

圓身這樣穿內衣超性感！棉花糖女孩合體坎貝爾登iD雜誌

身材是否有統一標準？在過去以瘦、高為唯一指標的西方時尚圈早已悄悄擁抱自然、健康、甚至是圓身、身障、跨性別的多元價值。近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。