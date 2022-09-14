全家便利商店攜手農糧署助攻在地農作經濟！「南瓜多穀麵包」新上市

全家便利商店助攻在地農作再一發！全家便利商店推廣在地農產不遺餘力，連續2年響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，以台農57號番薯、萬丹紅豆、大納言紅豆、大甲芋頭等在地作物推出特色烘焙商品，成功創造3億元銷售佳績，等同每分鐘售出5個在地作物入料麵包；今天（9月14日）宣布在農糧署及中華穀類食品工業技術研究所的指導之下，再以果肉厚且口感鬆軟甜度高的在地東昇南瓜，推出全新「南瓜多穀麵包」，搭配健康多穀賦予麵包紮實口感，即日起在全家便利商店全台店舖販售，嘗鮮價39元。

全家便利商店鮮食OMO整合部部長黃正田表示，全家便利商店長期支持台灣在地作物，運用多種在地農作物入料推出各類鮮食，近年全家便利商店自建福比麵包廠，並導入Clean Label潔淨標章，不僅減少非必要添加，更以簡單配方及食材推出各類烘焙商品，帶動烘焙類業績每年成長約1成。為持續精進烘焙商品品質，全家便利商店去年起積極響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，採購逾百噸的番薯、紅豆、芋頭等在地農作物，開發超過10款烘焙商品，創造逾3億元業績；為持續力挺在地農業，全家便利商店採購在地南瓜推出「南瓜多穀麵包」，未來鮮食原料也將提高台灣在地食材的使用比例，更會在農糧署指導及協助下，與在地農民擴大農作物契作範圍，開發更多美味與健康兼具的鮮食商品。

全家便利商店累計採購超過百噸在地農作物，運用「匠土司」、「極鬆餅」、「滿餡麵包」等3大明星產品線推出各項烘焙產品，其中最熱銷的紅豆系列，除創下年銷破400萬個的經典款「紅豆麵包」外，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」銷售亦突破百萬個，採用擁有濃郁香氣且口感鬆軟的萬丹紅豆，更特別添加在台灣栽種的日本大納言紅豆，以其皮薄、顆粒大且豆沙綿密的特性增添口感，堪稱高端原料中的夢幻逸品，也讓全家便利商店成為首個將國產大納言紅豆入料烘焙品的便利商店。另外，同樣深受消費者歡迎的芋頭系列，則以名聲響亮的大甲芋頭入料，肉質細膩且粉質高、香氣濃郁，搭配奶油更創造入口即化的滋味。