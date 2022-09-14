極簡白色夠質感！「好白方式」讓每次清潔能為身心療癒

用純淨表達一種新的生活方式，是每個人在紛亂的城市中，表達自己內心寧靜的一種舒壓方式，而許多人喜愛的「白色」，正是代表純淨、舒服、療癒與沒有衝突感，這也正是「好白方式」品牌選用白色，作為設計商品的主軸，而推出一系列的居家清潔用品的背後，更是希望以白色且圓潤瓶身設計，極簡卻帶有溫度的風格，為居家增添質感風格。

由空間設計師Yvonne與導演孟奇夫婦所創立的好白方式，企圖顛覆對清潔劑的刻板印象，從純白包裝上即能看出不同，並採用天然有機成份、頂級香氛與可持續性包裝，以天然無毒配方除汙抗菌，友善環境與寵物。

追求簡單、乾淨、愉悅的生活方式，已成為現代居家生活的一種儀式感，將清潔成為了一種自我療癒的旅程，讓品味與生活的銜接，在清潔的當中，還能享受著勞動帶來的內心昇華，產生的那種愉悅與樂趣，也是品牌核心思想。

曾在米蘭學習室內設計的Yvonne，很重視空間與行為的連結，也連結著自己對於生活環境的苛求，在這苛求之下將空間氛圍打造出視覺與嗅覺同時存在的一種舒適感受，也能讓居家更添上一絲濃厚的溫馨感。同是巨蟹座的兩位設計師 Yvonne與導演孟奇，對於空間帶給人的感官度，相對有一定的渴望程度，將落實自己的方式，用品牌及設計來訴說著品味及美學的理念。

居家氛圍中，除了居家設計與陳設之外，「嗅覺」也是會被考量進去的。好白方式推出的三款新品萬用香氛清潔噴霧、香氛洗碗液與洗手沐浴香氛液體皂，共有四款獨家香氛氣息，取名更來自於孟奇與Yvonne深刻的「閱讀經驗」來命名，分別為代表草原清新調的「野性的呼喚（THE CALL OF THE WILD）」、帶有神秘東方木質調的「流浪者之歌（SIDDHARTHA）」、讓人彷彿置身森林柑苔調之中的「挪威的森林（NORWEGIAN WOOD）」與優雅清新白色花香調的「情人（L’AMANT）」。