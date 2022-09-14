圓身這樣穿內衣超性感！棉花糖女孩合體坎貝爾登iD雜誌

身材是否有統一標準？在過去以瘦、高為唯一指標的西方時尚圈早已悄悄擁抱自然、健康、甚至是圓身、身障、跨性別的多元價值。近日便有Precious Lee便受Calvin Kelin之邀，拍攝了一只內衣穿搭短影片，上線不到10小時已有破17萬次點閱數與7,000次以上按讚數，大方展現棉花糖女孩的俏皮、甜美與小性感。

過往曾陸續登上W、Elle等時尚雜誌封面的Precious Lee堪稱西方「棉花糖女孩」的時尚代表，像是今年五月她出席由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴時便曾穿著美國時裝品牌ALTUZARRA禮服，集性感、華麗、閃亮於一身，同時日前Precious Lee再與超模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）合體，兩人一同穿上豹紋上衣，展現狂野風格。

而近日為Calvin Klein拍攝的內衣宣傳短片中，Precious Lee則是以白色運動上衣展現自信身材，並以鬆垮低腰牛仔褲秀出印有Calvin Klein的內衣。影片中Precious Lee時而撥動頭髮、時而吐舌、時而拉拉牛仔褲，展現出天真無邪的小女孩神情；雖然仍有部分網友留下負面嘲諷留言，但包含娜歐咪坎貝爾、加拿大超模Shalom Harlow、時尚雜誌Bazaar美國版總編輯Samira Nasr都在貼文下方留言「讚聲」，網友也狂刷愛心，大秀對Precious Lee的熱力相挺。