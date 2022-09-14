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圓身這樣穿內衣超性感！棉花糖女孩合體坎貝爾登iD雜誌

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Precious Lee堪稱西方「棉花糖女孩」時尚代表，並曾登上W、Elle等時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）
Precious Lee堪稱西方「棉花糖女孩」時尚代表，並曾登上W、Elle等時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）

身材是否有統一標準？在過去以瘦、高為唯一指標的西方時尚圈早已悄悄擁抱自然、健康、甚至是圓身、身障、跨性別的多元價值。近日便有Precious Lee便受Calvin Kelin之邀，拍攝了一只內衣穿搭短影片，上線不到10小時已有破17萬次點閱數與7,000次以上按讚數，大方展現棉花糖女孩的俏皮、甜美與小性感。

過往曾陸續登上W、Elle等時尚雜誌封面的Precious Lee堪稱西方「棉花糖女孩」的時尚代表，像是今年五月她出席由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴時便曾穿著美國時裝品牌ALTUZARRA禮服，集性感、華麗、閃亮於一身，同時日前Precious Lee再與超模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）合體，兩人一同穿上豹紋上衣，展現狂野風格。

而近日為Calvin Klein拍攝的內衣宣傳短片中，Precious Lee則是以白色運動上衣展現自信身材，並以鬆垮低腰牛仔褲秀出印有Calvin Klein的內衣。影片中Precious Lee時而撥動頭髮、時而吐舌、時而拉拉牛仔褲，展現出天真無邪的小女孩神情；雖然仍有部分網友留下負面嘲諷留言，但包含娜歐咪坎貝爾、加拿大超模Shalom Harlow、時尚雜誌Bazaar美國版總編輯Samira Nasr都在貼文下方留言「讚聲」，網友也狂刷愛心，大秀對Precious Lee的熱力相挺。

影片已在Calvin Klein官方IG帳號中calvinklein的連續短片（Reels）分類中上線，而照片則在Precious Lee官方IG帳號preciousleexoxo中展示。棉花糖女孩穿搭缺靈感，下次是不是也參考Precious Lee的造型跟自信呢？

Precious Lee今年五月時曾穿著美國時裝品牌ALTUZARRA的禮服出席由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，集性感、華麗、閃亮於一身。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo
Precious Lee今年五月時曾穿著美國時裝品牌ALTUZARRA的禮服出席由紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，集性感、華麗、閃亮於一身。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo
對身材擁抱自信的Precious Lee，頻頻展現各種時尚穿搭，其IG帳號preciousleexoxo並有35萬追蹤人次。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）
對身材擁抱自信的Precious Lee，頻頻展現各種時尚穿搭，其IG帳號preciousleexoxo並有35萬追蹤人次。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）
對身材擁抱自信的Precious Lee，頻頻展現各種時尚穿搭，其IG帳號preciousleexoxo並有35萬追蹤人次。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）
對身材擁抱自信的Precious Lee，頻頻展現各種時尚穿搭，其IG帳號preciousleexoxo並有35萬追蹤人次。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）
Precious Lee近日為Calvin Klein拍攝內衣宣傳短片，並與「黑珍珠」超模娜歐咪坎貝爾合體，登上iD雜誌，堪稱棉花糖女孩的西方時尚icon。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）
Precious Lee近日為Calvin Klein拍攝內衣宣傳短片，並與「黑珍珠」超模娜歐咪坎貝爾合體，登上iD雜誌，堪稱棉花糖女孩的西方時尚icon。圖 / 翻攝自 IG @ preciousleexoxo（合成圖）

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