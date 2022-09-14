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鐵路旅行正夯！波爾表加碼推「騰雲號」130周年青銅款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
波爾表（Ball Watch）年初時曾推出台灣「騰雲號」130周年紀念精鋼款，近日加碼再推出青銅款，一次滿足鐵道愛好與時計收藏兩種願望。圖 / 波爾表提供
波爾表（Ball Watch）年初時曾推出台灣「騰雲號」130周年紀念精鋼款，近日加碼再推出青銅款，一次滿足鐵道愛好與時計收藏兩種願望。圖 / 波爾表提供

還不能盡情出國的時刻，台灣國內旅行正夯，搭乘鐵路更是慢活、享受台灣得天獨厚山海風景的選擇之一。波爾表（Ball Watch）年初時曾推出台灣「騰雲號」130周年紀念精鋼款，頗受好評，近日加碼再推出青銅款，搶搭一波鐵路旅遊風潮，一次滿足鐵道、時計收藏兩種願望。

在基隆與台北間往返、台灣首部蒸氣火車「騰雲號」自1891年開始運輸作業，正巧也是波爾表（Ball Watch）的創立年份，成為品牌與鐵道間的共同之處。而騰雲號過往除成為新建路線的工程用車，同時也肩負了運送大稻埕碼頭物資的任務，見證台灣發展的重要歷程。Ball Watch於是以品牌的Engineer III型號為基礎，並使用經瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，強調精準，從鐵道至時計，如出一轍。

43毫米的青銅表殼將隨時間產生色澤與質地上的自然變化，而藍色面盤上更藏有諸多巧思：例如27只字體發光微型汽燈將在上下半部發出黃、綠兩種顏色夜光，同時時標也改為英文字體的TAIWAN字樣，以及九點鐘方向有著島嶼和Taiwan字樣，全球限量130只，訂價89,800元。

27只字體發光微型汽燈將在上下半部發出黃、綠兩種顏色，同時時標也改為英文字體的TAIWAN字樣。圖 / 波爾表提供
27只字體發光微型汽燈將在上下半部發出黃、綠兩種顏色，同時時標也改為英文字體的TAIWAN字樣。圖 / 波爾表提供
精鋼款採用封閉式後底蓋，青銅款則改為透蓋，並印有130周年的紀念字樣。圖 / 波爾表提供
精鋼款採用封閉式後底蓋，青銅款則改為透蓋，並印有130周年的紀念字樣。圖 / 波爾表提供
品牌額外特製的騰雲號火車模型，以1：80的比例，將劉銘傳親題的「曠宇天開」匾額與騰雲號，擬真還原。圖 / 波爾表提供
品牌額外特製的騰雲號火車模型，以1：80的比例，將劉銘傳親題的「曠宇天開」匾額與騰雲號，擬真還原。圖 / 波爾表提供

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