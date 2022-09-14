聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵路旅行正夯！波爾表加碼推「騰雲號」130周年青銅款
還不能盡情出國的時刻，台灣國內旅行正夯，搭乘鐵路更是慢活、享受台灣得天獨厚山海風景的選擇之一。波爾表（Ball Watch）年初時曾推出台灣「騰雲號」130周年紀念精鋼款，頗受好評，近日加碼再推出青銅款，搶搭一波鐵路旅遊風潮，一次滿足鐵道、時計收藏兩種願望。
在基隆與台北間往返、台灣首部蒸氣火車「騰雲號」自1891年開始運輸作業，正巧也是波爾表（Ball Watch）的創立年份，成為品牌與鐵道間的共同之處。而騰雲號過往除成為新建路線的工程用車，同時也肩負了運送大稻埕碼頭物資的任務，見證台灣發展的重要歷程。Ball Watch於是以品牌的Engineer III型號為基礎，並使用經瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，強調精準，從鐵道至時計，如出一轍。
43毫米的青銅表殼將隨時間產生色澤與質地上的自然變化，而藍色面盤上更藏有諸多巧思：例如27只字體發光微型汽燈將在上下半部發出黃、綠兩種顏色夜光，同時時標也改為英文字體的TAIWAN字樣，以及九點鐘方向有著島嶼和Taiwan字樣，全球限量130只，訂價89,800元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言