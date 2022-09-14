軒尼詩X.O攜手5家法味台魂甜點  超限量預約9月起跑

干邑X.O與甜點一向是靈魂伴侶，全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）自10月起精選北中南共5家享譽盛名的法式甜點店，與掌握甜點靈魂的主廚們攜手合作，運用台灣在地食材打造「島上的法式微醺甜點」，以法味台魂甜點搭配軒尼詩 X.O，用美酒佐甜點的精緻風格態度，打開味蕾的探索，感受甜點更深奧的美味。活動自9月起接受預約，詳細預約時間及預約方式以各店家公布為準。

此次活動10月起由台北「Yu Chocolatier 畬室」攜手台中「KAKA Pâtisserie」與高雄「溫柔實驗室」，共同揭開序章；11月由台北米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）的甜點主廚Angela接棒；最後於12月由台北「HUGH dessert dining」，為此趟微醺之旅寫下臻美詩篇的完結。

「Yu Chocolatier 畬室」以專業的調和技法設計「巧克力千層派」，嚴選眾多地區巧克力，包含台灣、多明尼加共和國及委內瑞拉等，佐以軒尼詩X.O製成鮮奶油及酒凍，搭配軒尼詩X.O純飲享用。酒凍的甜味會為干邑酒香與可可甘香搭建一座橋梁，銜接彼此風味。品嚐千層派時，千層派上微綴法國給宏德鹽之花，不時迸出的透亮鹹度；透過軒尼詩X.O入口時的果香、濃郁的巧克力香甜到肉桂、丁香和小豆蔻的沉穩氣味作結，瞬間將口中巧克力的熱帶水果香、堅果、肉桂及豆蔻完美揉合，帶來厚實溫順的風味融合繚繞舌尖，打造奢華的味覺盛宴。

「KAKA Pâtisserie」則是汲取主廚童年回憶，選用仙草、蜜餞、麵茶等台灣古早味食材，製造出傳統與新潮的味覺衝擊，並以軒尼詩 X.O 搭配一大顆冰塊（On The Rock）品嚐，隨著逐漸融化的冰塊，醇厚的酒體緩緩釋出軒尼詩 X.O 獨有的蜜餞、柑橘、蜂蜜等調性風味，溫柔地包圍味蕾，將感官衝擊轉化為美味餘韻。

座落於高雄的「溫柔實驗室」以十月高雄的氣溫為出發，特別融入象徵消暑的食材——西瓜、香蕉、洛神、牛蒡等，更精心以軒尼詩X.O釀漬葡萄乾及淋醬，將醇厚的酒液發揮淋漓盡致，別出心裁以「西餐」套餐及擺盤手法表現，希冀突破既往的「甜點印象」。前菜及副餐搭配軒尼詩X.O加冰（Over Ice）品飲，酒體圓潤細膩同時帶出清爽的口感，以迎賓酒之姿為主餐鋪陳；而主餐、甜點則是以軒尼詩X.O搭配一大顆冰塊，增加甜點的豐厚度，透過引導味覺，由淺至深，帶來完整的法式料理體驗。

五度入圍米其林摘星，今年依舊維持米其林二星榮耀的態芮，甜點主廚賴思瑩 （Angela Lai）曾榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚（Asia's Best Pastry Chef 2021），是現代最具影響力甜點主廚之一。

賴思瑩這次挑選台灣十間茶屋的暮黑烏龍茶，具有烏龍茶中獨特的煙燻焦糖香，焦糖甜味結合六甲的小農優質鮮奶，設計出「暮黑烏龍巧克力茶點」，風味多元極具層次感，用屬於「大人的奶茶」不著痕跡地創造出大人們的沉浸時刻。這次她強調以食材的原味，化繁為簡，遇上軒尼詩X.O完整保留果香、花香、橡木桶木質調與辛香感，純粹地勾勒出暮黑烏龍巧克力茶點中的重焙煙燻及奶茶香氣，口感上相輔相成，絲滑柔順。

軒尼詩X.O的微醺感官之旅，巡迴最終站以台北「HUGH dessert dining」完結，主廚憑藉在地的深厚情感找出菜單的脈絡，搭配軒尼詩X.O入口時的果乾、黑胡椒、蜜餞及後調的辛香料香氣，如烏梅、紅李、龍眼、焦糖、蜜餞等，呼應人生成長的接點，化為每一道關鍵食材。並將套餐以軒尼詩X.O為靈感，將套餐拆解設計成前、中、後的氣味，循序漸進，精湛詮釋軒尼詩X.O與甜點的和諧交融。

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