全聯深夜食堂開張 檔期業績挑戰1.1億元

全聯推出「深夜食堂」檔期，網羅調理即食品、肉品、海鮮多款商品優惠價外，這次更特別針對美味堂11款人氣商品推出獨家限時優惠，預估檔期可創下1.1億元業績。

全聯表示，根據調查顯示，台灣人一年可吃下產值多達300億的滷味，下酒菜、熱滷味、冷滷味成為小聚的首選。全聯美味堂看準商機，自2008年開始販售滷味，最初依循傳統市場販售滷味的型態，以即食冷藏滷味為主，當時光「滷味四大天王」豬腳、鳳爪、雞胗、豬耳絲，就可創下1億元的年營業額。

隨著民眾對即食食品的需求增加，2017年全聯重新整合推出「美味堂」系列商品，販售多款滷味與其他調理食品，以安心、美味、便利為特色，讓消費者不需費時自煮，只要覆熱，就可有一桌好菜。

全聯表示，美味堂瞄準喜愛輕食的女性、需要下酒菜的上班族、想吃宵夜的夜貓族，推出的滷味是點心也可以是正餐，覆熱後作為主菜的滷味更是銷售主力，銷售金額逐年都有2位數的成長，去年光是滷味系列就賣出超過3億元的好成績。

全聯也說，消費者只要於實體門市、全聯小時達及外送平台Uber Eats購買指定品項，撕開包裝上貼紙就可以獲得限量美味堂折價券、全聯小時達及Uber Eats購物金，不僅中獎率100%，線上購買再加碼送福利點數，登錄活動網頁再抽萬元加菜金。