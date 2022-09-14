樂迷的療癒玩具！ 誠品音樂館首推限量微縮積木場景組

樂迷現在也可以動手打造一家屬於自己排行榜的迷你唱片行。全台最大、也是唯一24小時唱片行的「誠品信義音樂館」，首度推出自製商品「限量微縮積木場景組」，復刻店內黑與紅的經典配色，打造黑膠區、CD區、暢榜區、收銀區和入口區5大誠品音樂館場景，還有60張超Q迷你黑膠唱片，張張翻玩自真實黑膠，可以任意移動拼裝，有如化身唱片行店長，依心之所想打造心目中的音樂排行榜。

「誠品信義音樂館限量微縮積木場景組」內附5款角色人偶，包括2名穿著白襯衫與黑背心的誠品店員與3名顧客，特別的是，當中長髮男子人偶以資歷超過20年的誠品信義音樂館店長樣貌描繪而成，別具巧思外，也營造出讓主顧客熟悉的親切感。9月23日起於全台誠品書店及誠品線上開放預購，每組預購價1,999元。這組誠品音樂館微縮積木的可愛程度，也讓書迷忍不住許願之後可以推出誠品書店迷你版。

另外，9月23日、9月24日誠品信義音樂館也將跨夜展開會員日活動，9月23日晚上10點「Drink Dream瘋狂酒吧」開張，DJ林貓王現場放送西洋獨立音樂金曲，並與Spring Vodka兔兔酒合作，提供調酒試飲，邀樂迷一起跟著音樂盡情搖擺。