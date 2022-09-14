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石二鍋、12MINI「吃5次送150」！ 加碼「菜肉免費升級」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
12MINI推出會員累積優惠，還有新店開幕優惠。圖／王品提供
12MINI推出會員累積優惠，還有新店開幕優惠。圖／王品提供

王品集團旗下的「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」，即日起推出回饋優惠，APP會員於活動期間內外帶或內用消費滿額5次，就可得價值150元的會員點數，等於現賺150元。另外透過Uber Eats外送，也另有消費滿額，加贈綜合丸餃拼盤等不同優惠。針對14間石二鍋指定門市，還有免費升級大菜盤、大肉盤的優惠。

自即日起至10月6日期間，「王品瘋美食APP」會員，至石二鍋、12MINI快煮鍋內用或外帶5次，且單筆金額超過300元，就可獲得150點瘋點數，1點可折抵1元消費，等於獲得150元。9月27日前透過Uber Eats外送，石二鍋消費滿689元，贈送價值150元的「綜合丸餃拼盤」；12MINI快煮鍋消費滿369元，送價值80元的「MINI麻辣燙＋阿甘紅茶」組合。

此外，「石二鍋」於北中南挑選14家幸運門市，祭出「免費升級大菜大肉」優惠。9月15日至10月31日止，於石二鍋官方LINE帳號輸入幸運店店名，即可領取優惠券，憑券至指定14間門市內用或外帶生食鍋物，可享「免費升級大菜盤、大肉盤」優惠。（適用店：士林中正、台北信義、台北延平南、捷運新北投、捷運七張、三峽大學店，台中文心崇德、太平中山、水湳家樂福、埔里家樂福、彰化中山、彰化家樂福店，高雄成功家樂福、鳳山五甲店）

王品也透露，12MINI快煮鍋將持續展店，包括「高雄中華三店」、「台北民權東龍江店」、「台北捷運雙連店」預計分別於9月15日、26日、29日正式開幕。各店開幕首3日可享「內用、外帶鍋物肉量加倍送」，開幕第4～10日享「王品瘋美食APP」瘋點數6%回饋。

石二鍋針對14家幸運門市，祭出「免費升級大菜大肉」優惠。圖／王品提供
石二鍋針對14家幸運門市，祭出「免費升級大菜大肉」優惠。圖／王品提供

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