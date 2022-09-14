石二鍋、12MINI「吃5次送150」！ 加碼「菜肉免費升級」

王品集團旗下的「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」，即日起推出回饋優惠，APP會員於活動期間內外帶或內用消費滿額5次，就可得價值150元的會員點數，等於現賺150元。另外透過Uber Eats外送，也另有消費滿額，加贈綜合丸餃拼盤等不同優惠。針對14間石二鍋指定門市，還有免費升級大菜盤、大肉盤的優惠。

自即日起至10月6日期間，「王品瘋美食APP」會員，至石二鍋、12MINI快煮鍋內用或外帶5次，且單筆金額超過300元，就可獲得150點瘋點數，1點可折抵1元消費，等於獲得150元。9月27日前透過Uber Eats外送，石二鍋消費滿689元，贈送價值150元的「綜合丸餃拼盤」；12MINI快煮鍋消費滿369元，送價值80元的「MINI麻辣燙＋阿甘紅茶」組合。

此外，「石二鍋」於北中南挑選14家幸運門市，祭出「免費升級大菜大肉」優惠。9月15日至10月31日止，於石二鍋官方LINE帳號輸入幸運店店名，即可領取優惠券，憑券至指定14間門市內用或外帶生食鍋物，可享「免費升級大菜盤、大肉盤」優惠。（適用店：士林中正、台北信義、台北延平南、捷運新北投、捷運七張、三峽大學店，台中文心崇德、太平中山、水湳家樂福、埔里家樂福、彰化中山、彰化家樂福店，高雄成功家樂福、鳳山五甲店）