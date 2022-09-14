家樂福韓味商品點數10倍送 首推4分鐘快煮年糕飽足上桌

一邊追韓劇、一邊吃韓食，已經成為許多民眾居家休閒日常，看準韓流風潮，家樂福宣布引進超過150種道地韓國好物，各式快煮料理、醬汁與高湯，讓民眾在家就可輕鬆變化多種韓式料理，即日起至9月27日會員購買檔期指定商品送10倍點數，等同3%回饋超划算。

其中首推Goodpokki 4分鐘快煮年糕，微辣、辣味、起司3種口味滿足不同嗜辣程度需求，覺得不夠飽的大胃王還可自加寬冬粉增添飽足感；還有快煮年糕拉麵供選擇，常溫儲存超方便，使用100%韓國米製成的年糕和秘製配方醬汁，全台限量10,000包，加起司片更濃郁美味。

時序入秋，來點微進補暖暖身正剛好，韓國順伊奶奶正宗人參雞選用5週齡整隻春雞與6年韓國高麗人蔘，還有經典的Pulmuone炸醬麵、Olbaan韓國大王炸魷魚等，韓國魷魚蔬菜煎餅更是在台灣搶先上市，搭配大量蔬菜製成的魚肉和魷魚煎餅，搭配萬用韓式辣醬，甜甜辣辣超對味。

時尚韓流派也不能錯過SNS話題火熱飲品Nokchawon綠茶園拿鐵系列，其中特殊的薏仁、甜玉米口味必嚐鮮，還有韓國CN巧克力薄片，團購熱潮不退的歐邁福麵包餅乾，都是一吃停不下來的邪惡零嘴。

另外，當然也不能錯過搭餐必備的韓國真露、裴都家馬格利酒，還有造型超可愛的心術氣泡清酒系列、寶海覆盆子傳統酒等，特別適合佐餐搭配辣味食物享用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康