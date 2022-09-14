台灣限定！BRUNO電烤盤 × SOU・SOU印花 全聯點換購5.4折起

日本今開放台灣民眾申請電子簽證，距離旅遊解封又更近了一步！搶在訂好機票、住宿之前，你可以先走一趟全聯入手「日本商品展」主題商品，包括餅乾零食、生活用品、甜點麵包等品項，祭出指定商品全聯價8折起；另今年購買生活良好/全聯阪急/生活誌日本商品展指定商品，福利卡友單筆每滿200元，登錄還可再抽柳宗理鍋（南部鐵器雙耳淺鍋/不鏽鋼雙耳鍋，各20名）。同時，今年更重磅推出日本質感家電「Bruno × SOU・SOU」點換購最低5.4折起，每次推出都換爆的多功能電烤盤，還沒入手的這次別再錯過。

全聯今年攜手日本人氣家電品牌BRUNO，自9月16日至10月27日推出台灣限定的「Bruno × SOU・SOU」2組商品限量點換購，包括超夯的多功能電烤盤與餐廚4件組，經典印花絕對必換；另外還有3款烤盤配件，以及多功能橢圓電烤盤、電子多功能壓力鍋等2款廚房新寵兒家電，只需使用200福利點就能加價換購1款，換算市價最低5.4折起，簡約時髦的風格，尤其適合日系、歐系居家設計，讓料理時光更有質感。