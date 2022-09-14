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丹麥王子款喬治傑生REFLECT中性珠寶 全新金銀雙色來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
REFLECT系列FELIX王子形象照。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列FELIX王子形象照。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室精品喬治傑生（GEROG JENSEN）今年初推出全新的中性珠寶REFLECT系列，由年輕丹麥Felix王子演繹形象，以充滿年輕感的鍊節設計，展現隨興自由的街頭風格。全新REFLECT秋冬珠寶新作，採用經典的18K黃金與925純銀材質，延伸出全新鎖骨鍊、耳環、手鍊及戒指等珠寶單品，重現龐克文化下的追求自我以及無畏無懼的硬核精神，同時也以「中性珠寶」的獨立概念，傳遞無性別美學以及愛無國界的情感訴求。

全新REFLECT秋冬系列新品，以18K黃金、925純銀、18K黃金結合925純銀等三種材質製作，延伸出多款充滿視覺力道的珠寶單品：925純銀款推出流行的鎖骨鍊、耳環、手鍊等，為此系列既有的粗版款式及細版款式中，再添全新的中版款式，使系列選擇更為完整。首度亮相的REFLECT金色系珠寶以打磨拋光處理後的18K黃金製作，一口氣推出鎖骨鍊、手鍊、耳環及戒指全系列作品。而雙色款揉合18K黃金與925純銀，耳環、手鍊以及戒指，在金銀碰撞的光芒中展現出性別流動之美。

REFLECT系列珠寶出自德籍美裔設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）之手，其創意靈感衍伸於她早期所設計的RAW ELEGANCE珠寶，當時居住於英國倫敦的她，以1990年代初期英國倫敦流行的龐克衣著上的鍊條裝飾為靈感，反映出在多元文化中的自我主義與本我精神，是賈桂琳芮賓繼經典的OFFSPRING與MERCY系列珠寶後，為喬治傑生積澱四年的全新力作。

REFLECT系列18k黃金純銀雙色耳環大型款，38,300元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金純銀雙色耳環大型款，38,300元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀耳環大型款，8,400元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀耳環大型款，8,400元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列中號純銀鍊節項鍊，27,800元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列中號純銀鍊節項鍊，27,800元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金純銀鏈節雙色手鍊，24,600元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金純銀鏈節雙色手鍊，24,600元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列FELIX王子形象照。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列FELIX王子形象照。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列FELIX王子形象照。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列FELIX王子形象照。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金垂墜式耳環，10萬7,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金垂墜式耳環，10萬7,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀鍊節手鍊中型款，17,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀鍊節手鍊中型款，17,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金單邊耳環小型款，17,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金單邊耳環小型款，17,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金鍊節項鍊，51萬8,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金鍊節項鍊，51萬8,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列18k黃金鍊節戒指，42,600元。圖／喬治傑生提供
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珠寶 戒指

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